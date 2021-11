Matija Jakšeković na Facebooku je progovorio o svojoj borbi s karcinomom i kemoterapijama te se pohvalio napretkom u godinu dana.

Glumac Matija Jakšeković u prosincu prošle godine otkrio je da mu je dijagnosticiran zloćudni tumor testisa.

Zbog pandemije koronavirusa odgađao je odlazak na pregled, no karcinom mu je, srećom, ipak otkriven u ranoj fazi, pa su prognoze za njegovo ozdravljenje od početka bile optimistične.

Sada je na Facebooku progovorio o kemoterapijama i teškom oporavku te se pohvalio napretkom u godinu dana.

"Prije točno godinu dana u ovo vrijeme, ležao sam u bolnici na drugom ciklusu kemoterapije, od tada sam dobio ogromnu količinu podrške od mnogih ljudi ovdje koje nikad nisam upoznao i zahvalan sam vam svima na tome od srca. No iako sam mislio da mogu zamisliti kako je ljudima koji su prošli kroz kemoterapiju, istina je da nisam imao pojma dok to nisam sam iskusio, između onoga mene prije raka i onoga što sam danas nalazi se cijeli svemir, danas mi je jasno da više nikada neću biti ona osoba koja sam bio. Da bi dobili tek mali uvid u to što znači oporavak od takvog jednog liječenja bilježim ovdje jednu crticu s današnjim datumom. Dakle trebalo je proći cijelo ovo vrijeme da budem ponovo u stanju fizički obaviti inače jednostavne i uobičajene aktivnosti kao što je odlazak na plac. Znam da će mnogima ovo izgledati smiješno no danas sam sretan jer sam ponovo u stanju obaviti tjednu kupnju samostalno, a da nisam potpuno iscrpljen i slomljen, te tom trivijalnom činjenicom sam se odlučio pohvaliti vama svima koji se nalazite u mom telefonu! Osjećam se ponosno", napisao je Matija uz fotografiju namirnica koje je kupio na placu, a u komentarima su mu pratitelji izrazili podršku i sreću zbog oporavka.

Matija je o svojoj bolesti ranije progovorio i za IN Magazin, a tada je iskoristio priliku i kako bi upozorio na važnost preventivnih pregleda.

"Ja imam tu mušku bolest, a dosta je poznato da mi muškarci i ne obavljamo baš previše preglede. Ne mogu se pohvaliti, moj posjet urologu kad sam imao tumor bio je i prvi posjet, s obzirom na to da imam 38 godina. Rak testisa najviše napada muškarce u 20-im i 30-im godinama", naglasio je tada glumac, uz poruku da je vrijeme za djelovanje - sada i odmah.

Jeziva poruka koja je Maju sablaznila toliko da je pobjegla s bine: ''Ovo nisu čista posla!'' +30

Zbog seksi i atraktivne Azre Bilman se sledio, nemoguće je bilo skinuti pogled s nje: "Još uvijek se vraćam sebi!" +22