Kevin Conway glumio je Seamusa O'Reilyja u seriji "Oz". Preminuo je od posljedica srčanog udara.

Glumac Kevin Conway kojeg hrvatska publika zna najviše zahvaljujući ulozi Seamusa O'Reilyja iz hit serije "Oz" preminuo je u srijedu u 78. godini života od posljedica srčanog udara.

Conway je rođen 1942. godine u New Yorku, a glumom se počeo baviti kada je imao 24. Ostvario je zapažene uloge u predstavama 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' i 'Elephant Man', a prvu veću filmsku ulogu odradio je 1972. godine u filmu "Slaughterhouse-Five".

Tijeko bogate karijere pojavio se u brojnim ulogama, a između ostalog je glumio i oca Marka Wahlberga u filmu "Invincible". Glumio je u NBC-evim serijama, a daleko najzapaženija uloga mu je ona u seriji "Oz".