Reper Ice-T objavio je fotografiju svog punca koji nije vjerovao u koronavirus dok nije završio u teškom stanju u bolnici.

Reper i glumac Ice-T podijelio je na Twitteru fotografiju svog punca iz bolničkog kreveta i istaknuo kako on prije oboljenja nije vjerovao u koronavirus te nije htio nositi zaštitnu masku za lice.

"Moj punac, Cocoin otac, bio je veliki protivnik maski, a onda mu se dogodio COVID. Upala oba plućna krila. Četrdeset dana na intenzivnoj, na rubu smrti. Sad mora neprestano primati kisik. Sad vjeruje", napisao je reper.

My father-in-law ‘Coco’s dad’ was a serious ‘No Masker’ COVID hit him. Pneumonia in both lungs.. 40 days in ICU close to death.. Now he’s on Oxygen indefinitely. Ohhh he’s a Believer now.. #COVIDisNotAGame pic.twitter.com/fPEifkJCge