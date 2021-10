Freddie Highmore nedavno se vjenčao, no previše detalja o svadbi nije odavao. Sve je usporedio s Tomom Cruiseom te je objasnio zbog čega ne priča uzbuđeno o svojoj supruzi.

Glumac Freddie Highmore (29) stao je pred oltar prije nekoliko mjeseci, a sretne vijesti otkrio je prije nekoliko dana i to sasvim slučajno. Naime, Freddie je gostovao u showu kod Jimmyja Kimmela te ga je voditelj pitao kakav mu je to prsten na ruci.

"Da, to je vjenčani prsten. Da, vjenčao sam se. Smiješno mi je jer me ljudi već određeno vrijeme pitaju jesam li se vjenčao pa je vrijeme da i službeno to potvrdim", rekao je Freddie u intervjuu.

Zvijezda serije "Good doctor" ističe kako je njegova supruga Britanka poput njega, no nije otkrio identitet odabranice svog srca. Highmore je inače ljubio nekoliko kolegica tijekom svoje duge karijere. Sa Sarah Bolger je bio u vezi od 2006. do 2009. godine, nakon čega je ljubio Dakotu Fanning 2009., a od 2016. do 2017. godine u njegovu je zagrljaju bila Abigail Breslin.

Detalje svoga braka nije htio otkrivati, a objasnio je i zašto. "Sjećam se kako je Tom Cruise oduševljeno pričao o Katie Holmes Opri Winfrey kada su se vjenčali. Znam da vi u Americi to inače radite, ali ja nisam takav. Sretan sam što sam oženjen za predivnu djevojku i to je sve što ću reći", ispričao je.

Dodaje kako mu je previše posesivno suprugu nazivati "njegovom", a tradicionalni termini su mu previše zastarijeli. Našalio se na svoj račun da je previše opušten, a voditelj mu je poručio da se malo ipak opusti oko svega.