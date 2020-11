Eddie Hassell je stradao u nedjelju ujutro u Teksasu, a policija još istražuje cijeli slučaj.

Američki glumac Eddie Hassell preminuo je u 31. godini života nakon što je upucan u Teksasu, a tužnu vijest je potvrdio njegov menadžer za Variety.

Otkrio je da je Eddie stradao tijekom krađe auta u nedjelju ujutro i policija još istražuje cijeli slučaj. Zasad se ne zna u kojem se točno dijelu Teksasa dogodila pucnjava.

Shrvani obožavatelji se opraštaju od glumca ispod njegovih fotografija na Instagramu. "Slomljen. Počivaj u miru u raju, slatki prinče", "Ne može biti istina. Tako mi je drago što sam imao priliku pričati s tobom", "Uvijek ću te se sjećati", napisali su u komentarima.

Hassell je najpoznatiji po ulozi Clayja u filmu "The Kids Are All Right" iz 2010. koji je bio nominiran za nagradu Oscar te NBC-ovoj znanstveno-fantastičnoj seriji "Surface u kojoj je utjelovio Phila Nancea.

Eddie se rodio 16. srpnja 1990. u teksaškom gradu Corsicani. Pojavio se i u filmovima "2012", "The Family Tree", "Jobs" i "Family Weekend". Uz glumu je obožavao surfanje i skateboarding. "Skateboarding je veliki dio mog života i donio mi je uloge u reklamama. Nekad sam bio veliki fan jahanja i rodea, no kada sam se preselio iz Teksasa u Los Angeles prešao sam na skateboarding. Sam sam uvijek radio sve svoje vratolomije", ispričao je glumac u jednom intervjuu 2013.