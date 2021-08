Can Jaman

Can Jaman proslavio se 2018. zahvaljujući jednoj seriji, a obožavateljice lude za njime gdje god da se pojavi. Ništa drugačije nije bilo ni u Beogradu.

Turski glumac Can Jaman u subotu popodne je napravio pravu pomutnju ispred jedne trgovine u centru Beograda. Mladi ljepotan čim se pojavio izazvao je histeriju kod stotina svojih obožavateljica koje su ga opkolile te su se htjele fotografirati s njime. Sudeći po fotografijama, Jaman se s brojnim djevojkama fotkao, no cijelo vrijeme su tražile još.

Turski glumac, model i odvjetnik proslavio se zahvaljujući seriji "Erkenci Kuş" iz 2018. godine, a za svoje je uloge dobio i nekoliko nagrada.

Rođen je u Istanbulu 1989. godine, no obitelj mu je porijeklom s Kosova i Sjeverne Makedonije. Njegovi roditelji rastali su se kada je imao pet godina, a uglavnom su ga odgajali djed i baka. U školi je uvijek bio odličan, a na kraju je završio pravo na Sveučilištu Yeditepe.

Do svoje 24. godine već je radio kao odvjetnik u jednoj tvrtki, pisao je stručne članke za turske medije, no njegova karijera nije bila dugoga vijeka. Jaman je priznao kako mu sjedenje u uredu nije pasalo te je htio drugačiji stil života. Počeo je odlaziti na audicije za TV serije, a obzirom na talent brzo je uspio. Prošle godine se iz Turske preselio u Italiju gdje još uvijek živi. Govori pet jezika, između kojih su talijanski i engleski, a to mu je uvelike pomoglo u glumačkoj karijeri.