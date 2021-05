Adrian Grenier je iz Hollywooda preselio na farmu i sada se bavi poljoprivredom, a u novom intervjuu otkrio je i zašto je donio takvu odluku.

Glumac Adrian Grenier (44) javnosti je najpoznatiji po ulogama u filmu "Vrag nosi Pradu" i serije "Svita", no glumački dani sada su iza njega.

Adrien je napustio Hollywood i danas živi na farmi u Teksasu te tvrdi kako uživa u svojem novom životu.

"Kupio sam kuću u Austinu prije pet godina i prošle godine sam odlučio tamo preseli za stalno", kazao u je u novom intervjuu za Austin Life Magazine.

"Tu imam prijatelje, radim, sviđa mi se ovdašnji tempo i ljudi koji se ne razmeću svojim uspjehom i bogatstvom", dodao je.

Objašnjavajući zašto je odlučio napustiti glamurozan svijet glume naveo je kako se zadnjih 20 godina bavio ekološkim aktivizmom i govorio ljudima da moraju živjeti u skladu s prirodom, a onda je shvatio da on sam to ne radi.

"Dosegnuo sam profesionalni vrhunac koji me nije ispunjavao. Naporno radite da biste postali slavni i bogati, ali kada to uspijete, shvatite kako to nije to", objasnio je.

Adrian se na svojem imanju bavi poljoprivredom i uzgaja voćke te planira izgraditi i utočište za divlje životinje, a u svemu mu pomaže njegova djevojka Jordan Roemmele.

A iako tvrdi da je puno sretniji otkako je napustio Hollywood, ipak ne žali zbog načina na koji je prije živio.

"Bilo je jako zabavno dok je trajalo, ali pogledajte ovu prirodu! Ona će vas naučiti da se svi jednom moraju spustiti na zemlju, a ja sam došao do te faze života kada mi je trebala takva promjena", kazao je te je dodao kako se ne planira vratiti u Los Angeles.

"Ne nedostaje mi ništa iz tog svijeta u kojem se svi pretvaraju da žive sretno", zaključio je Adrian.