Pjevačica je godinama izbivala iz javnosti zbog teškog razdoblja, no najavljuje kako postoji mogućnost povratka na glazbenu scenu.

Prošlo je 12 godina otkad je pjevačica Silvija Mišanović, poznatija kao Super Silva, teško stradala u prometnoj nesreći u kojoj je dobila 20 fraktura, potres mozga, stradala joj je kralježnica, a zdjelica bila slomljena. Liječnici su imali najcrnije misli kako Silvija više neće moći hodati, no ona se uspjela oporaviti.

Oporavak je bio dug i težak, no ni tu nije bio kraj problemima. Silvija je pala u depresiju, a borila se i s anoreksijom, zbog čega se u potpunosti povukla s estrade. Posljednji put fotografi su ju uhvatili prije nešto više od 4 godine u šetnji centrom Zagreba, a na 170 centimetara visine imala je svega 43 kilograma.

"Nisam više mogla podnijeti estradni život. Nisam više mogla podnijeti estradni život. Namjerno sam se povukla. Bilo mi je dosta razvlačenja na sve strane. Stalno su me pratili nekakvi skandali. Osjećala sam se kao marioneta. Nisam mogla to psihički podnijeti", otkriva pjevačica koja i dan danas osjeća posljedice strašne nesreće.

Zbog iste je 2 godine bila nepokretna te ih provela u bolnici.

"Dijagnosticiran mi je i PTSP. Bila sam depresivna jer nisam mogla hodati. No s godinama je moje stanje postajalo sve bolje. Prestala sam piti antidepresive, od kojih sam bila nikakva. Sad pijem samo tablete za spavanje jer me muči nesanica, kao i tablete protiv bolova jer me još boli kralježnica, ali ne dam se ja", iskreno je priznala u intervjuu za 24 sata.

"Nisam sigurna bih li se vratila na scenu, ali moram zbog egzistencije, a i nedostaje mi taj život. Možda nisam trebala skroz nestati toliko dugo. Osamila sam se, izgubila prijatelje, kontakte, veze, sve. To sam sad shvatila. Želim vratiti prijatelje u život, želim vratiti optimizam. Nisu oni krivi što smo izgubili kontakt, ja sam. Samo sam nestala."

Silvija je izgubila i kontakt s bivšom djevojkom Brunom s kojom je punila novinske stupce. "Ona se vratila u Split i živi neki manje depresivan život nego što je imala sa mnom. Iskreno, više i ne komuniciramo baš", otvoreno priznaje te ističe kako se više nikada ne želi vratiti na mračno mjesto na kojem je bila.

38-godišnjakinja ističe i kako ima nekoliko pjesama u koje polaže nade, a istaknula je i kako danas bolje živi, zdravije jede te ide u teretanu. "Dotakla sam samo dno, no ispred mene je sada bolji život", zaključila je.