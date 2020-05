Bob Kulick radio je s KISS-om, Motorheadom, Lou Reedom. Njegov brat potvrdio je da je Bob preminuo.

Američki gitarist i producent Bob Kulick, poznat po radu s rock skupinom KISS, umro je u dobi od 70 godina.

Njegov brat i bivši član sastava Bruce Kulick potvrdio je vijest na Twitteru u petak. Uzrok smrti je nepoznat.

"Shrvan sam što moram objaviti da je umro moj brat Bob Kulick. Uvijek bismo trebali slaviti njegovu ljubavi prema glazbi i talent glazbenika i producenta", napisao je Kulick.

"Molim vas da poštujete privatnost obitelji Kulick u ovom tužnom trenutku. RIP", stoji u postu.

Iz grupe KISS na Twitteru napisali su da su duboko potresen viješću.

We are heartbroken. Our deepest condolences to the Kulick family in this difficult time. https://t.co/QH049xTSvG