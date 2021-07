Gillian Anderson je u intervjuu na Instagramu fanove obavijestila kako više ne namjerava nositi grudnjak, a sve je objasnila u vrckastom tonu.

Glumica Gillian Anderson otkrila je brojne detalje iz svog života u intervjuu koji je dala na Instagramu svojim obožavateljima, a priznala je kako više nikada ne namjerava nositi grudnjak nakon što je cijelo vrijeme izolacije provela bez njega.

52-godišnja glumica rekla je kako je sada previše lijena da bi se vratila na staro što se grudnjaka tiče. "Nije me briga ako mi grudi dođu i do pupka, više ne nosim grudnjak. Jednostavno je previše neudoban", rekla je u intervjju. Dodala je kako bi rado svakodnevno cijelo vrijeme nosila trenirku i ništa drugo.

Njezini obožavatelji reagirali su na njezin video te su poručili da ukoliko ne želi nositi grudnjak, tko su oni da joj proturiječe.

Prije nekoliko mjeseci objavljeno je kako se Gillian pomirila sa svojim dečkom, scenaristom Peterom Morganom nakon što su prekinuli nešto ranije svoju četverogodišnju vezu. On je u međuvremenu bio s producenticom Jemimom Goldsmith, no brzo se vratio slavnoj glumici.

Podsjetimo, Gillian i Morgan prvi put su prohodali 2016. godine, a tijekom četiri godine veze postali su jedan od omiljenih britanskih parova. Jedno drugo su podržavali međusobno u karijerama i često su se zajedno pojavljivali u javnosti, odlazili na večer, ali i na dodjele nagrada i slična događanja.

Peter je svojoj dragoj osigurao i ulogu u svojoj hit-seriji u kojoj je utjelovila bivšu britansku premijerku Margaret Thatcher, no netom nakon završetka snimanja odlučio ju je ostaviti.

On iza sebe ima brak s Lilom Schwarzenberg rođenom kao princeza Anna Carolina zu Schwarzenberg, s kojom se razveo 2014. godine i dobio petero djece.

Gillian ima kćer Piper koju je rodila u braku s bivšim suprugom Clydeom Klotzom za kojeg je bila udana od 1994. do 1997. godine. Ima i sinove Oscara i Felixa s bivšim partnerom Markom Griffithsom s kojim je u vezi bila do 2012. godine, a bila je i braku s Julianom Ozanneom od 2004. do 2006. godine.