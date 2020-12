Gillian Anderson i Peter Morgan prekinuli su vezu nakon četiri godine i time iznenadili javnost jer su u Velikoj Britaniji bili jedan od omiljenih slavnih parova.

Američka glumica i zvijezda posljednje sezone hit-serije "The Crown" Gillian Anderson i njezin dugogodišnji partner Peter Morgan s kojim je surađivala na njezinu snimanju više nisu zajedno.

52-godišnja Gillian i 57-godišnji Morgan u vezi su proveli četiri goine i bili su jedan od omiljenih parova u britanskom javnom životu, a ni u jednom trenutku nisu živjeli zajedno.

Gillian je svjetsku slavu stekla kao FBI agentica Dana Scully u seriji "Dosje X" i za istu osvojila brojne nagrade, a brojne pozitivne kritike dobila je za ulogu britanske premijerke Margaret Thatcher u četvrtoj sezoni serije "The Crown".

Peter je 2006. godine bio nominiran za najbolji scenarij filma "Kraljica" s Helen Mirren u glavnoj ulozu, a njegov je rad ovjekovječan pohvalama za njegovu produkciju uključujući i one za "Frost", "Nixon" i sada za "The Crown".

Jedno drugo su podržavali međusobno u karijerama i često su se zajedno pojavljivali u javnosti, odlazili na večer, ali i na dodjele nagrada i slična događanja. No čini se kako su ipak odlučili svatko krenuti svojim putem, čemu su pridonijeli različite obiteljske obveze i djeca iz prijašnjih brakova, no odlučili su ostati dobri prijatelji.

Zajedno su bili od 2016. godine kada se u javnosti prijateljima pohvalila osjećajima koje gaji prema Peteru. On iza sebe ima brak s Lilom Schwarzenberg rođenom kao princeza Anna Carolina zu Schwarzenberg, s kojom se razveo 2014. godine i dobio petero djece.

Gillian ima kćer Piper koju je rodila u braku s bivšim suprugom Clydeom Klotzom za kojeg je bila udana od 1994. do 1997. godine. Ima i sinove Oscara i Felixa s bivšim partnerom Markom Griffithsom s kojim je u vezi bila do 2012. godine, a bila je i braku s Julianom Ozanneom od 2004. do 2006. godine.

"Zbog vlastitih razuma i dobrobiti veze, imali smo vrlo jasne granice. Ja neću komentirati scenarij, ali vi ne smijete komentirati izvedbu", izjavila je u nedavnom intervjuu za Harper's Bazaar kada su ju pitali kako je bilo surađivati s Peterom.

Niti Gillian, niti Peter zasad nisu htjeli komentirati razloge prekida.