Gigi Hadid pokazala je trudnički trbuh na Instagramu što su njezini obožavatelji jedva dočekali.

Da slavna manekenka Gigi Hadid čeka svoje prvo dijete s glazbenikom Zaynom Malikom nije tajna, no sada je konačno svima pokazala i svoj već poprilično velik trudnički trbuh, i to u javljanju uživo na svom profilu na Instagramu.

25-godišnja Gigi je tako u kariranoj bluzi pokazala goli trbuh na oduševljenje svojih pratitelja, koje je u sekundi uspjela raznježiti. A objasnila im je i zašto ga je dosad skrivala i nije se zapravo uopće pojavljivala u javnosti. Naime, kaže da je takvu odluku donijela jer nije željela skretati pažnju s pandemije koronavirusa i pokreta Black Lives Matters.

"Trenutno želim samo uživati u tom isksutvu i ne želim se brinuti oko toga što ću odijenuti, hoću li izgledati slatko ili objavljivati nešto na društvenim mrežama. Mnogi su ljudi zbunjeni zbog toga i zašto ne objavljem ništa, ali trudna sam usred pandemije i očito moja trudnoća nije najvažnija stvar koja se trenutno odvija. I to je razlog zašto ju dijelim samo s obitelji i prijateljima.

Gigi je otprilike trudna šest mjeseci, a vijest o trudnoći je objavila u travnju. Na fotografijama koje je tada objavljivala trudila se sakriti trbuh, bilo na društvenim mrežama, bilo na događanjima na kojima se pojavljivala. Zato su njezini obožavatelji s nestrpljenjem i uzbuđenjem čekali trenutak u kojem će im pokazati trbuh.

A prema riječim njemu bliskog prijatelja i pisanju Us Weeklyja uzbuđen je i budući tata Zayn koji to nimalo ne krije i raduje se što će on i Gigi postati roditelji.

Par je s prekidima zajedno od 2015. godine, a gajili su osjećaje jedno prema drugom čak i kada nisu bili zajedno.