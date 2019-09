Gerard Butler snimljen je golog torza na ulici ispred svoje kuće u Malibuu.

Holivudski glumac Gerard Butler nedavno se u društvu bivšeg modela Morgan Brown pojavio na premijeri svog filma "Angel Has Fallen" u Los Angelesu te pokazao da je zaljubljen u nju kao prvog dana, iako su od 2016. godine prekidali nekoliko puta.

A ono što je pokazao ovih dana ispred svog doma u Malibuu, posebno je razveselilo njegove brojne obožavateljice kada su ga vidjele u izdanju bez majice u kojem je pokazao goli torzo. Točnije, 49-godišnji glumac se otputio na tečaj surfanja nakon kojeg se odlučio presvući baš na ulici u čemu su ga uhvatili uvijek spremni paparazzi.

Gerard živi u Malibuu, a njegov dom bio je jedan od potpuno uništenih u razornom požaru koji je prošle godine zahvatio Kaliforniju. Strašne fotografije zgarišta bio je objavio na društvenim mrežama i pokazao koliko je vatra bila razorna.

"Vratio sam se u svoju kuću u Malibuu nakon evakuacije. Srca u Kaliforniji su nam slomljena", bio je tada izjavio.

No to je sve iza njega, trenutno u kinima možemo gledati njegov najnoviji film "Angel Has Fallen", a u ljubavi uživa s 49-godišnjom Morgan.