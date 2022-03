Georgina Rodriguez odgovorila je dežurnim kritčarima njezinog reality filma "Soy Georgina" koji je ostvario visoku gledanost u svijetu.

Partnerica jednog od najboljih nogometaša današnjice Cristiana Ronalda, 28-godišnja Georgina Rodriguez odgovorila je na kritike na račun njezine reality serije "Soy Georgina", koja se ipak nije baš svima svidjela.

Serija je postigla veliku gledanost i uspjeh diljem svijeta, no Georgina se susrela i s brojnim negativnim komentarima i kritika, a neki su je čak optužili da je s 37-godišnjim Cristianom isključivo zbog novaca i vlastite koristi. Lijepa Argentinka o tome se oglasila u intervjuu za španjolsko izdanje časopisa Forbes i oštro odgovorila dežurnim kritičarima.

"Istina je da su mi posljednjih godina stvari krenule na bolje, ali isto tako sam jako radila i znala sam kako iskoristiti svoje vrijeme i društvene mreže. Nekada me nazivaju partnericom na pogrdan način, ali to me ne boli. Kad je riječ o novcu, morate mi oprostiti, no ne govorim o tome koliko je milijuna na mom bankovnom računu, ali ima ih", pohvalila se Georgina.

Dodala je i kako je zaljubljena u Cristiana i kako je svjesna svih mogućnosti koje joj pruža njihova veza, ali da je za sve ono što danas ima ona sama zaslužna.

Georgina se nedavno na društvenim mrežama pohvalila uspjehom koji je serija postigla, a zahvalila je i obožavateljima u Hrvatskoj.

Georgina je u seriji otkrila svoj put od nepoznate djevojke do onoga što je danas, a mnogima je ova reality serija dala odgovor upravo na to pitanje - što zapravo Georgina radi, osim što je Ronaldo u nju zaljubljen?

Priča počinje od njihova susreta, a upravo je jedan od najpoznatijih i najboljih nogometaša svijeta ispričao sve o ljubavi svog života. Georgina je uz to pokazala i mjesto u kojem je odrasla, otkrila je informacije o svojoj obitelji i najužim prijateljima, a pokazala je i kako izgleda njezin svakodnevni život.

Putinova bivša supruga udala se za 21 godinu mlađeg biznismena, a riječi kojima je opisala ruskog predsjednika odaju sve o njemu +16

Zbog ove izvanserijske ljepotice glumac je brzo prebolio ženu kojoj se divi cijeli svijet, a razlika od 31 godine ne predstavlja im problem! +37