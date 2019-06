Pjevač George Michael svoja dva ljubavnika i partnera Fadija Fawaza i Kennyja Grossa ostavio je bez ičega.

Slavni pjevač divnog glasa George Michael preminuo je na Božić 2016., sa samo 53 godine. Cijeli glazbeni svijet i brojni obožavatelji teško su primili njegov odlazak, a posebno je pogođena bila njegova obitelj.

Više od dvije godine nakon smrti došlo je do konačne podjele velike pjevačeve imovine. Podjela se vršila prema Michaelovim željama kako ih je naveo u oporuci, a mnoge će iznenaditi koga je iz nje odlučio izostaviti.

Imovina pjevača procjenjuje se na 98 milijuna britanskih funti, a taj novac završit će u rukama pjevačeve obitelji i nabližih prijatelja. Ipak, mnogi su očekivali da će nešto pripasti i velikim ljubavima Michaelova života, Kennyju Grossu i Fadiju Fawazu, no oni su ostali – praznih ruku.

Najveći dio imovine pripao je pjevačevim sestrama Melanie i Yiodai, a manji dio njegovu ocu Kyriacosu i prijateljima.

"George je bio blizak sa svojim sestrama i ocem, nije bilo sumnje da će se dobro pobrinuti za njih. Koji će prijatelji dobiti dio imovine, odlučit će Georgeova sestra Yioda", rekao je izvor blizak pjevaču.

Postupak podjele imovine zakonski je finaliziran 30. svibnja.

Slavni glazbenik preminuo je u svojoj kući, a pronašao ga je upravo njegov ljubavnik Fawaz, koji na kraju od pjevačeve imovine nije dobio baš ništa.

Istu je sudbinu doživio i bivši član grupe Wham! Andrew Ridgeley.

Fawaz se viđao s Michaelom od 2012. do njegove smrti. On je po struci frizer, a nakon smrti pjevača odbio se iseliti iz njegove vile vrijedne 5 milijuna funti. Vlasti su mu već prijetile deložacijom, no Fawaz se ne da te i dalje okupira kuću.

45-godišnjak je prošle godine izdao knjigu u kojoj je progovorio o počecima svoje ljubavne veze s George Michaelom, a otkrio je i neke uznemirujuće detalje o pjevaču.

"Pokušao se ubiti četiri puta, a samo kada je bio na rehabilitaciji pokušao je sam sebe izbosti preko 25 puta", napisao je Fawaz o svom pokojnom ljubavniku. "Mislim da je za njega život stao davno prije. Znao bi reći kako mu je dosta života i bio je apsolutno uvjeren u to što govori", dodao je.

U svojoj knjizi Fawaz je otkrio i kakav ga je prizor zatekao kada je pronašao mrtvo pjevačevo tijelo.

''Vidio sam da je desnom rukom posegnuo za glavom, a prsti te ruke su mu bili stisnuti uz šaku koja je beživotno ležala uz njegov obraz. Lice mu je izgledalo normalno, nije bilo bljuvotine, sve je bilo spokojno. Dotaknuo sam ga i osjetio da je hladan", navodi frizer.

S druge strane, veza George Michaela i Kenneyja Grossa bila je znatno dulja. Kenny i George bili su zajedno od 1996. do 2009., a prekinuli su zbog alkoholizma i ovisnosti o teškim drogama – poroka kojima su obojica bili skloni.

Kenny je teksaški posrednik umjetninama, a o svojoj vezi s Michaelom rekao je kako je to bila vrlo lijepa, dobra veza.

''Nismo nikada bili ljuti jedan na drugoga. On je doista bio ljubav mog života, a i ja sam bio njegova“, pričao je.

Kada je Kenny saznao da je George preminuo, objavio je emotivnu poruku na društvenim mrežama u kojoj je naglasio kako mu je srce slomljeno zbog Georgeove smrti i kako je on bio veliki dio njegova života.

Osim obitelji i prijateljima, dio novca i imovine, uključujući i glasovir koji je nekoć pripadao Johnu Lennonu, bit će doniran dobrotvornoj zakladi Mill. Za vrijeme svog života londonski glazbenik bio je poznat po svojoj velikodušnosti i želji da pomaže, pa je velik dio svojeg bogatstva uplaćivao na račune dobrotvornih udruga, stoga ovakva odluka nije iznenađujuća.