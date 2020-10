George i Amal Clooney donirali su novčana sredstva kazalištu u Berkshireu.

Iako su odabrali živjeti na velebnom imanju u Los Angelesu, George i Amal Clooney nisu zaboravili na engleski Berkshire u kojem imaju vilu vrijednu 12 milijuna funti.

Naime, supružnici su pomogli lokalnom kazalištu koje je zatvoreno zbog pandemije koronavirusa. Zahvaljujući donaciji Georgea i Amal kazalište The Mill at Sonning, koje je zbog financija trebalo biti trajno zatvoreno, krenut će s novim predstavama 30. listopada, piše Daily Mail.

"Od srpnja, kada je proslavilo svoj 38. rođendan, jedino je mogao raditi restoran koji je u sastavu teatra i to s ograničenim brojem stolova. No zahvaljujući prikupljanju sredstava i donacijama holivudske zvijezde Georgea Clooneyja i njegove supruge Amal, koji su naši bliski susjedi i redoviti posjetitelji, sada će kazalište preživjeti ovu krizu", ispričao je glasnogovornik The Mill at Sonning.

Inače, američki mediji su nedavno pisali o supružnicima Clooney kako uzrujavaju susjede u Los Angelesu. Na njihovom golemom imanju traju već godinu dana građevinski radovi i trebali bi još šest mjeseci. Zbog toga su dobili nadimak susjedi iz pakla jer buka uzrujava stanovnike četvrti Studio City.