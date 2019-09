Godinu dana prije no što je oženio Amal, George Clooney je svojim prijateljima promijenio život.

Slavni holivudski šarmer George Clooney točno godinu dana prije no što je oženio svoju suprugu Amal još je jednom pokazao koliko veliko srce ima. Pozvao je svojih 14 najboljih prijatelja u svoju vilu i saopćio im vijest koja im je iz temelja preokrenula život.

Prijatelji koje je George okupio stekao je iz različitih perioda života, neki su bili uz njega još od djetinjstva dok je druge upoznao u odrasloj dobi, no svima im je bilo zajedničko to što ga nikada nisu iznevjerili ili ostavili na cjedilu.

Tako se u toj skupini našao i muž Cindy Crawford, ali i čovjek iz Teksasa koji na posao ide biciklom jer si ne može priuštiti automobil. Sve njih George naziva samo njegovim momcima, onima koje obavještava o svim dobrim, ali i lošim događajima u svom životu.

Tog 27. 9. 2013. Goerge je svojim prijateljima poklonio 14 skupih aktovki, a kako su ga svi redom zbunjeno gledali, održao im je mali govor objašnjenja.

"Želim vam pokazati koliko mi značite i koliko ste mi bitni u životu. Došao sam u Los Angeles bez prebijene pare i spavao na kauču kod nekih od vas. Pravi sam sretnik što vas imam u svom životu. Danas ne bih bio to što jesam da nije bilo vas. Zato mi je važno da vam sada uzvratim uslugu", rekao im je George tom prilikom.

Kada su otvorili aktovke, svi su ostali u čudu jer je u svakoj bilo po milijun dolara u novčanicama po 20 dolara.

"Znam dobro da ste svi prošli kroz razne nevolje. Neki od vas i dalje su u nevoljama. E, sad više barem ne morate brinuti za svoju djecu, za školarine, za kredite", rekao je George koji je također odlučio platiti i porez na taj skupocjeni poklon kako bi njegovim prijateljima zaista ostalo točno milijun dolara. To zapravo znači da je ukupno platio još 3,5 milijuna poreza.

Kako je jedan od njegovih prijatelja bio i milijunaš i suprug Cindy Crawford, Rande Gerber, pokušao je vratiti poklon no Clooney za to nije htio ni čuti. Pravilo je bilo jednostavno - ako jedan vrati, moraju svi vratiti.

Tako je pronađen kompromis, pa je Gerberovih milijun dolara uplaćeno jednom sirotištu. Ova priča bila je tajna sve dok godinu dana kasnije, taj isti poslovni čovjek Rande na vjenčanju Georgea i Amal nije otkrio ovu anegdotu u svom govoru u čast prijatelja.

"To, to je George. Danas je prošlo godinu dana i on se vjenčaje s Amal. To je dobar prmijer karme i činjenice da se dobro dobrim vraća", rekao je Gerber.