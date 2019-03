Kroz svoje poslove i svakodnevicu koja ih okružuje te raznorazne situacije, poznati dečki će govoriti o svojim iskustvima i viđenjima pojma gentleman

Ako ste se ikad pitali ili bolje rečeno pitale, gdje su nestali gentlemani i ima li ih još uvijek među živima, možda odgovor saznate na zanimljivoj tribini koju su pripremili upravo oni – gentlemani.

U Zagrebu, ove srijede 20. ožujka 2019., u Boogie klubu u Margaretskoj 1 najavljuje se Gentleman’s fair – unique boutique sajam i to prvom tribinom na temu ''Sve zbog jednog muškarca''.

O tome koliko bi svijet bio ljepši kada bi mlađe generacije svjedočile tome kako lijepa riječ otvara sva vrata, kada bi muškarac pokazao da je plemenitost jedna od najvažnijih osobina te bontonom i ispravnim kodeksom ponašanja posramio mnoge, a poticao ponos u svojoj nježnijoj polovici, raspravljat će i na temelju vlastitog iskustva komentirati naši poznati, uspješni muškarci: Boris Štok – pjevač i kompozitor, Miran Kurspahić – glumac i redatelj, Hrvoje Dumančić – kipar, Alen Kolbas – kontrolor leta sa titulom najbolje odjevenog muškarca prema izboru Style Zagreb i Aljoša Šerić – odvjetnik i kompozitor, a moderator tribine je Dean Sinovčić – filmski kritičar i novinar. Naime, kroz svoje poslove i svakodnevicu koja ih okružuje te raznorazne situacije, dečki će govoriti o svojim iskustvima i viđenjima pojma gentleman.

Uz to, svi oni pokušat će odgovoriti na brojna pitanja poput postoji li danas pravi gentleman, kakvi ga maniri krase ako postoji i hoće li s budućim generacijama kavalirstvo, kakvim ga danas poznajemo, izumrijeti. Zlatna pravila koja krase jednog gentlemana privući će istinsku damu, zasigurno pripomoći na razgovoru za posao, zadiviti i izdvojiti iz okoline. Koliku moć ima lijepa riječ i iskazivanje poštovanja prema drugima možete saznati na Gentleman's fair Zagreb - unique boutique sajmu “svijeta” modernog muškarca koji čuva sve vrednote i definicije gentlemana, ali koji u moderno doba pokušava moralne vrednote proširiti i na neke vlastite užitke. Održat će se od 5. rujna do 8. rujna u Zagrebu, na prostoru Gliptoteke, a bit će podijeljen na sljedeće zone: Lifestyle & Fashion, Sport & Wellness, Man’s gadgets, Outdoor & Adventure, Art is passion, Auto – Moto, Gourmet Gentleman’s Club…

No, prije toga, posjetite tribinu ''Sve zbog jednog muškarca'' - mjesto na kojem ćete saznati sve što možda do sada niste znali o gentlemanima, tko zna, možda ste i okruženi s nekima ili ih/ga susrećete u svom kvartu pa možda nakon ove tribine, koja počinje u 20 sati, malo obratite pozornost. U 21 sat tribina se pretvara u TANCERAJ DJ party, gdje zabave sigurno neće nedostajati. Ulaz na ovu interesantnu manifestaciju je besplatan, a više o tribini možete saznati na Facebook stranici.