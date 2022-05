Jack Gleeson proslavio se ulogom Joffreyja u seriji koja je obarala rekorde gledanosti ''Igri prijestolja'', ali otkad je njegova uloga završila, nestao je iz javnosti.

Jack Gleeson 29-godišnji je glumac koji se proslavio ulogom u seriji ''Igra prijestolja'' igrajući arogantnog i umišljenog Joffreyja Baratheona, ali njegova prava strana je skroz drugačija od ove.

Jacka opisuju kao vrlo kritičnu, osjetljivu i inteligentnu osobu, a s obzirom na svoju kritičnost i promišljanje, Gleeson se odlučio umiroviti od glume te vodi drugačiji stil života daleko od slave.

Još za vrijeme trajanja serijala, Gleesonu je teško padala slava, a 2014. godine jasno je rekao i zašto.

''Čuo sam kako govore neki od mojih najvećih heroja, ljudi poput Dalaj Lame, Malcolma X, Alberta Einsteina... Sve što sam radio je glumio u TV emisiji i pretvarao se da sam zao, za novac'', izjavio je glumac.

A da tako ne bi ostalo, Jack se odlučio na promjenu i nastavio studirati. Od 2010. do 2015. pohađao je Trinity College Dublin gdje je studirao filozofiju i teologiju. Čak je izabran za stipendista na sveučilištu 2012. godine.

A za one koji misle da se pojam ''učenjak'' jednostavno odnosi na svakoga tko pohađa visoko obrazovanje, to ima posebno značenje na Trinity College Dublin jer se čast dodjeljuje samo onima koji postignu prosjek prve klase u nizu izazovnih dobrovoljnih ispita - studenti nastavljaju sa svojim uobičajenim nastavnim radom kao i samostalno učiti za ove ispite.

Na Oxfordu je 2014. održao sjajan govor o njegovim osjećajima prema kulturi slavnih, u kojem je govorio o svojoj slavi i obožavanju slavnih općenito. Ukratko rečeno, Gleeson je pozitivno osudio mehanizme slave kakve poznajemo.

''Otkad je serija emitirana dobio sam insajderski pogled na uvijek prožimajući, a opet često tajanstveni aspekt društva, naime, našu kulturu slavnih. Stranci na ulici me sada zovu Jack i moj javni imidž demokratiziraju obožavatelji i institucije putem interneta. Nakon što sam čuo vijest da sam dobio ulogu Joffreyja, stvarno nisam očekivao sve sporedne stvari koje dolaze s glumačkim poslom u uspješnom televizijskom programu'', rekao je tad glumac.

Gleeson ističe da je kao glumac koji je imao dovoljno sreće da doživi neki uspjeh, bačen u potpuno novo carstvo (i naivno, priznaje) i osjetio je dojam da ono što se osjeća u vezi s tim nije bitno – jer je to dio slave.

''Ne znajući, potpisao sam nevidljivi ugovor koji je od mene zahtijevao da uđem u čudan novi dio društva", nastavio je.

''Ljudi su me odjednom poželjeli slikati na ulici, a novinare je zanimalo kakve čarape preferiram. To je bilo okruženje iz kojeg sam se odmah poželio povući. Mrzio sam površno uzdizanje i komodificiranje svega toga, suprotstavljeno grotesknoj samouključenosti koju bi ponekad povuklo u meni'', opisao je na ''oksfordski'' način Jack.

Koristio je sociološke teorije kako bi obranio svoju tvrdnju da obožavanje slavnih i oponašanje mogu biti štetni jer ''uzor ne osjeća dužnost prikazati prikladne vrijednosti koje treba usvojiti''.

A sudeći po iznesenim tvrdnjama, Jack je opravdao svoju potrebu za daljnjim studiranjem.

Ipak, uz studiranje pojavio se u još nekoliko uloga u seriji ''Out of Her Mind'' te kazališnim predstavama ''Bears in Space'', The Water Orchid'' i ''Science Fiction Radio Hour''.

