Prema pisanju stranih medija Gavin Rossdale je u vezi s Gwen Singer koja je od njega mlađa 29 godina.

Američki glazbenik i bivši suprug pjevačice Gwen Stefani, Gavin Rossdale navodno je pronašao novu ljubav i to s djevojkom koja je čak šest godina mlađa od njegove kćeri.

Naime, strani mediji povezuju 55-godišnjeg Gavina s manekenkom i zvijezdom stranice OnlyFans, 26-godišnjom Gwen Singer, koja slučajno nosi isto ime kao i njegova bivša supruga od koje se razveo 2015. godine nakon što ju je prevario s dadiljom. Golupčići se navodno viđaju četiri mjeseca, a to je potvrdio njima blizak izvor.

"Gavin i Gwen se jako sviđaju jedno drugome, druže se i zabavljaju. Poznaju se tek nekoliko mjeseci, ali stvari među njima dobro funkcioniraju. Ona je prekrasna i puno muškaraca bi htjelo biti s njom, ali Gavin ju je doista privukao, kao i ona njega", izjavio je za The Sun.

Dodao je i kako se ne žure i žele da stvari idu svojom tijekom, ali da puno vremena provode zajedno u Los Angelesu.

Gavin je prošle godine otkrio kako ima problema s pronalaskom nove djevojke i da mu je bilo teško nakon razvoda.

"Stalno sam u tim nekim zeznutim odnosima. Pretpostavljam da mi takve stvari baš i ne idu. Razveo sam se, imao sam dugogodišnju djevojku, ali to je sve propalo i nemam nikoga, iako svi misle da sam srećković. Ali opekao sam se zbog toga. Ne znam, možda mi je teško kao samohranom ocu kombinirati potragu za novom djevojkom", izjavio je Gavin.

Inače, Gavin je čak tri godine varao Gwen s dadiljom njihove djece Mindy Mann, pa čak i onda kad je bila trudna s najmlađim djetetom, sinom Apollom.

Pjevačica je saznala za aferu kada je jedna od drugih dadilja pronašla golišave slike i provokativne poruke Gavina i Mindy na obiteljskom tabletu. Naime, Gavinov se mobitel sinkronizirao s tabletom, a on to nije shvatio. Pitanje je koliko bi se to još dugo događalo Gwen iza leđa da nije napravio takav "propust".

Osim trojice sinova koje je dobio s Gwen, Gavin ima i 32-godišnju kćer Daisy Love koju je dobio s dizajnericom Pearl Lowe.