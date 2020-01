Popularna štreberica iz serije "Beverly Hills 90210" danas je uspješna predsjednica Screen Actors Guilda, sa suprugom ima dvije kćeri, ali nije bilo lako doći do svega što danas ima.

Gabrielle Carteris svima nam je poznata kao sramežljiva štreberica u seriji "Beverly Hills 90210" dok je glumila Andreu Zuckerman. Čitavo desetljeće bila je dio te popularne serije, a njezin lik bio je uzor brojnim djevojkama diljem svijeta.

Unatoč činjenici što ni u seriji ni u stvarnom životu nitko nije davao previše nade u njezin lik, Gabrielle je nedavno drugi put izabrana za predsjednicu Screen Actors Guilda, čije su nagrade dodijeljene neki dan.

Nakon serije "Beverly Hills 90210" glumila je u TV naslovima poput "Touched by an Angel", "King of the Hill", "NYPD Blue", "JAG", "Criminal Minds" i brojnim drugima. Uloga Andree Zuckerman ipak joj je najpopularnija uloga među širom publikom.

Glumica je tek nedavno otkrila kako je na audiciji za tu popularnu seriju lagala o svojim godinama. Onda 29-godišnjakinja natjecala se za ulogu djevojke od 16 godina. Na audiciji je producentima rekla da ima 21 godinu, a kasnije je saznala da ulogu ne bi nikada dobila da je rekla koliko zaista ima godina.

"Kada su otkrili koliko imam godina, lik Andree Zuckerman bio je etabliran te je bio problem da me maknu s obzirom na to da ništa osim godina nije bio problem", ispričala je Gabrielle u jednom intervjuu.

Kada je htjela sa suprugom osnovati obitelj, Gabrielle je otišla redatelju serije Aaronu Spellingu te ga je zamolila da u četvrtoj sezoni napiše da će Andrea ostati trudna.

Nije htjela skrivati svoju trudnoću u stvarnom životu, a iako se iznenadio, redatelj je na to pristao. Sa suprugom Charlesom Isaacsom ima dvije kćeri, Kelsey i Mollie.

Kada se počelo pričati o nastavku serije, glumica je rekla kako ne želi biti "stara štreberica" te je zamolila producente i ekipu serije da malo izmijene njezin lik. Uspjelo joj je.