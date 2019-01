Gabriela je domaćoj publici najpoznatija po ulozi u seriji "Otimačica", a danas ima 46 godina.

Gabriela Spanic i dalje je velika zvijezda u Južnoj Americi.

Jedno je vrijeme bila i velika zvijezda u Hrvatskoj, i to u ono zlatno doba meksičkih sapunica kada je i hrvatska publika bila zalijepljena za male ekrane, željno iščekujući svaku novu epizodu svake serije koja se emitirala na ovim prostorima.

Gabriela je tako domaćoj publici najpoznatija po ulozi u "Otimačici", a slavna glumica danas ima 46 godina.

