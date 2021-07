Gabriela Spanic na Instagramu je objavila fotografiju u tijesnom bodiju s korzetom koji joj je jedva obuzdao bujne obline.

Venezuelsku glumicu hrvatskih korijena Gabrijelu Španić domaća je publika imala prilike upoznati u najpopularnijim telenovelama, među kojima je najpopularnija bila "Otimačica", a koje su se prikazivale tijekom 90-ih i ranih 2000-ih, kada je bila na vrhuncu slave.

47-godišnja Gabriela u to je vrijeme bila posjetila i Hrvatsku i niti jednom nije skrivala ponos što ima hrvatske korijene, a obožavatelji su bili izvan sebe kada je stigla. No od dana njezine najveće slave prošlo je dosta godina i Gabriela se poprilično promijenila zahvaljujući estetskim operacijama i želje da ostane vječno mlada. No pretjerivanje u tome ostavilo je traga na njezinu nekad prirodno lijepom licu.

U to se možemo uvjeriti i na posljednjoj fotografiji koju je objavila na Instagramu, a na kojoj pozira u tijesnom bodiju koji joj je jedva obuzdao bujni dekolte.

No to je dovoljno da joj se obožavatelji dive i obasipaju je komplimentima.

"Lijepa si", "Volimo te", "Wow, wow, wow", "Ti si čudo", "Ljepotica", "Zgodna si", "Naša kraljica", "Kako lijepa žena", "Jako lijepa fotografija", poručili su joj u komentarima.