Gabriela Braičić u audicijskoj emisiji Supertalenta dobila je zlatni gumb od Janka, a sada je ponovno svojim vokalnim sposobnostima bacila sve u trans.

Tek je završila osnovnu školu i zakoračila u djevojaštvo, a već joj predviđaju spektakularnu budućnost punu glazbenih uspjeha. Simpatična Gabriela Braičić malena je Omišanka koja u dječjem tijelu nosi glas kakvim se ne mogu pohvaliti ni najpoznatije pjevačice današnjice, a čak bi i dive poput Mariah Carey ili Celine Dion morale zastati od oduševljenja kada bi čule kako naša Gabriela pjeva.

U audicijskoj emisiji svojim je talentom naš četveročlani žiri oborila s nogu, a Janko Popović Volarić dao joj je i zlatni gumb. Sada je pak svojom izvedbom pjesme "This is me" ponovila uspjeh i u trans bacila i žiri i publiku Supertalenta.

Emotivna izvedba pjesme iz hit filma "The Greatest Showman" oduševila je i žiri i publiku. Uz pratnju dvadeset plesača, Gabriela je pripremila show za pamćenje i još jednom pokazala svu raskoš svog jedinstvenog glasa.

Zlatni gumb itekako se isplatilo dati uravo ovoj djevojčici koja je svojim nastupom pokazala zrelost i oduševila žiri.

"Ne znam gdje početi. Izgledaš senzacionalno! Nema šanse da je to ona curica u majici iz škole koja je došla na audiciju, osupnuta sam tvojim ponašanjem na bini! Ti si apsolutno savršenstvo bez mane!", rekla je Gabrieli Maja Šuput.

Davor joj je pak poručio da je došla na audiciju kao čudo od djeteta, a u polufinalnu je ostala samo čudo.

"Tebe ništa ne može zasutaviti, pa ni crveno svjetlo na semaforu", rekao je Davor Bilman našoj maloj divi.

Martina Tomčić Gabrieli je već jednom rekla kako se talent kao njezin rađa jednom u tisuću godina, a djevojčica je sada dokazala da je Martina doista bila u pravu.

Inače, ova zvijezda u usponu tvrdi da pjeva otkad zna za sebe.

''Kažu mi da sam prije propjevala nego progovorila. Najviše volim pjevati gospel i soul, u tome se osjećam kao ja. Uživam pjevati i to je moj najveći hobi uz svakakve druge umjetnosti", ističe Gabriela. Pohađa glazbenu školu, a dosad je sudjelovala i na brojnim glazbenim natjecanjima.

U samo nekoliko mjeseci ova mlada dama stekla je popularnost diljem Hrvatske, naklonost tisuća ljudi, postala prepoznatljiva, a sigurni smo da će joj uskoro ponuditi i neki ozbiljniji glazbeni angažman.

Ovakav se talent rijetko viđa, treba iskoristiti njegov puni potencijal.

Više o Supertalentu čitajte na službenoj stranici.