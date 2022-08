James Hetfield podnio je zahtjev za razvod od supruge Francesce Hetfield s kojom je proveo zadnjih 30 godina, od čaga 25 u braku, a zajedno imaju troje djece.

James Hetfield (59), frontmen heavy metal benda Metallica, razvodi se od supruge Francesce Hetfield (52) nakon 25 godina braka.

Izvori bliski paru otkrili su za TMZ kako je James predao zahtjev za razvod ranije ove godine, a dosad su uspjeli sve zatajiti od javnosti.

Razlog razvoda nije poznat, no navodi se i kako planiraju ostati u dobrim odnosima zbog svoje djece.

James i Francesca zaljubili su se 1992. godine, a pred oltar su stali 1997. Zajedno imaju troje djece, kćeri Cali (24) i Marcellu (20) te sina Castora (22).

James je tijekom godina često progovarao o tome kako mu je supruga pomogla prebroditi teška razdoblja, uključujući i probleme s alkoholom te kontrolom bijesa.

Glazbenik je svojevremeno otkrio i kako mu je supruga prijetila da će ga ostaviti i odvesti djecu sa sobom ako ne poradi na svojoj naravi.

"Strah je za mene bio veliki motivator. Gubitak obitelji je nešto čega sam se najviše bojao, to je bio prijeloman trenutak, da će me obitelj napustiti zbog mojeg ponašanja i tada sam se odlučio vratiti na pravi put. Supruga me izbacila iz kuće , živio sam sam i nisam to htio", ispričao je James su intervjuu s Joeom Roganom 2017. godine.

Francesca je bila Jamesova prva supruga i pratila ga je na brojnim turnejama njegova benda diljem svijeta.

