Frano Ridjan otkrio je na Instagramu što misli o Maji Šuput kao voditeljici showa "Tvoje lice zvuči poznato" i kako mu je s njom surađivati.

Voditelj showa "Tvoje lice zvuči poznato" Frano Ridjan na svom je Instagram profilu odlučio odgovoriti na sva pitanja koje mu postave njegovi pratitelji, a nekoliko njih zanimali su posebno detalji o jednoj određenoj osobi.

Naime, Franu su upitali kako bi ocijenio Maju Šuput kao voditeljicu s kojom uigrano vodi emisije popularnog showa posljednjih nekoliko mjeseci, a kojoj je to zapravo prvo voditeljska uloga. Frano je na to odgovorio da bi Maji dao ocjenu tisuću i uz to je objavio i njezinu pjesmu "Čista petica".

Neke je zanimalo i kako mu se družiti s Majom i koliko je zabavna.

"Super s njom družiti i jako je zabavna", otkrio je Frano.

A koliko je ovaj voditeljski dvojac uistinu zabavan možete se uvjeriti već u nedjelju kada će nas voditi kroz novu emisiju showa "Tvoje lice zvuči poznato" i najnovije transformacije kandidata koji iz emisije u emisiju postaji sve bolji i bolji.

