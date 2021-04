Frano Ridjan ponovno će voditi show "Tvoje lice zvuči poznato" s kolegicom Majom Šuput, a uoči nove sezone ispričao nam je što se sve događa iza kamera te je otkrio i poneku anegdotu.

All stars sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' okupit će osam natjecatelja koji su nas oborili s nogu proteklih sezona, a voditeljsku palicu ponovno preuzimaju Frano Ridjan i Maja Šuput. Uoči nove sezone Ridjan nam je ispričao anegdote sa snimanja, kako mu je raditi s Majom Šuput te još neke detalje koje publika nije možda imala priliku čuti dosad.

Kroz smijeh je otkrio koji su bili najveći izazovi voditelja u protekloj sezoni.

"Najveći izazov bio je kako Maji Šuput objasniti da može biti voditeljica, a da ne mora naučiti svih 65 kartica napamet", rekao je simpatični voditelj. Kaže kako mu se čini da su posljednju sezonu showa tek jučer završili, a danas već nastavljaju snimati. "Maja uvijek kuka da ja kao kasnim i viče moje ime po setu. Mislim da je naša suradnja još uvijek dobra, nitko nas nije još istukao na semaforima, tako da smo valjda u redu", istaknuo je Frano, koji se osvrnuo i na novu sezonu te što očekuje.

"Očekujem čisti užitak, jer sam prije ove ljude gledao isključivo iz svog naslonjača i mislio sam kako su odlični u tome što rade. Ovoga puta imam priliku biti s njima vrlo blizu i odmah prvi reagirati nakon njihove transformacije, tome se istinski veselim", kaže voditelj.

Istaknuo je i kako on i Maja Šuput daju ocjene kandidatima nakon što se kamere ugase.

"Naravno da dajemo ocjene i komentiramo tko je bio užasno smiješan ili fantastično dobar u toj izvedbi. Ako nam se netko učini loš, onda često znamo i pogriješiti jer je percepcija koju imamo u backstageu drugačija od one pred ekranima. Kada pogledamo to na malim ekranima, zaključimo da je to zaista bio sjajno. Ljudi ponekad zaboravljaju da natjecatelji pjevaju uživo. Nema tu naštimavanja, kako si taj dan otpjevao, tako je bilo", ispričao nam je Ridjan te se prisjetio anegdote sa snimanja.

"Uz ispriku našoj dragoj Mari, koja trenutačno vodi brigu o članu žirija koji se zove Goran Navojec, da, oprosti, mi na svakom snimanju redovito jedemo i naručujemo si jako finu hranu tako da je muška garderoba uvijek najposjećenija. Rekao bih da je posjećenija čak od sekcije šminke jer svi kao baš slučajno nabasaju kada stigne roštilj, pečenje ili neki finger food", kaže voditelj.

Indira Levak, Nives Celzijus, Goran Navojec i Igor Mešin ponovno će se naći u ulozi žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato", dok će Mario Petreković, Saša Lozar, Damir Kedžo, Dalibor Petko, Ivana Mišerić, Mario Roth, Katarina Baban i Maja Bajamić morati opet izvući svoje najjače plesne, pjevačke, glumačke i imitatorske adute i pripremiti se za ulazak u transformator i ''tuđe'' cipele.