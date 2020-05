Franki Klarić bilo je žao što je snimanje serije "Drugo ime ljubavi" ranije završilo jer su manje epizoda napravili i sve se moralo ubrzati.

Šibenčanka Franka Klarić (33) istaknula je da joj je jako žao jer se u seriji "Drugo ime ljubavi", morao ubrzati kraj zbog pandemije koronavirusa.

"Bilo mi je stvarno žao jer smo trebali još snimiti 25 do 30 epizoda. Najviše je palo na scenariste koji su morali smisliti kako napraviti taj sami završetak da bude što smisleniji", ispričala je Franka. Kaže kako je sa svima od kolega imala lijepe razgovore, najviše u glumačkoj sobi i na početku projekta kad su bili na području Opatije, odnosno Kvarnera.

"I s Elizabetom i s Momčilom sam se lijepo družila. Drago mi je da sam upoznala nove ljude. Bila je ugodna suradnja, od produkcije, kolega do cura u šminki. Odlični su profesionalci. Bilo je duhovitih situacija, ali sad se ne mogu baš sjetiti nečeg konkretnog", rekla je glumica.

Franka je u seriji utjelovila fragilnu ženicu Anu Tomić s kojom inače nema baš nekih sličnosti jer je dosta racionalna. "Ona je jako naivna i povodljiva i sve je vjerovala svom Ivanu koji je vrhunski manipulator", pojasnila je Šibenčanka. Dodaje kako joj je uvijek bilo neobično kako je njen lik na sve nasjedao.

"Ja sam više racionalni tip, ali naravno kad se ljudi zaljube kao ona izgube glavu. Bilo mi je teško povjerovati da žena pristaje na sva opravdanja koja joj daje muškarac. No vjerujem da se to može dogoditi kad si ludo zaljubljen", rekla je Klarić.

Ističe kako je njoj u karanteni bilo lijepo, a provodila ju je čitajući, vježbajući jogu. "Kuhala sam, odmorila se, učila malo talijanski. No sad je krenuo posao i uskoro ću igrati u predstavi "Leda" u Zadru i počinje sve i u šibenskom HNK", ispričala je glumica.

Kaže da se nekako sve pomalo normalizira, a otkrila je i kako je selektorica Međunarodnog dječjeg festivala koji će biti od 20. lipnja do 4. srpnja. "Traju pripreme. To će održati u jako suženom obimu, bit će otvorenje, manje predstave, samo hrvatska produkcija, mala pozornica, otvaranje će najvjerojatnije biti na Ljetnoj pozornici u Šibeniku", rekla je Franka.

Iako je kroz godine ovladala glumom, dok je bila na Akademiji razmišljala je o odustajanju od tog posla. "Na Akademiji si od jutra do sutra, počinješ se pitati jesi li spreman tako živjeti. To nije samo posao, to nosiš i doma. Moraš biti cijeli u tome da bi opstao", pojasnila je zašto je sumnjala u tu karijeru.

Franki se u privatnom životu sve posložilo baš kao i u poslovnom te je devet godina u vezi s profesorom gitare iz Zagreba Tomom Gracinom. Priznaje kroz smijeh da ju ponekad obitelj gnjavi s pitanjima o braku i djeci kao što je to većinom običaj kad si oko 30-e.

"Moj brat je odradio prvi krug, pa su sad roditelji tu malo mirniji, ali ne znam. Puštam da se sve dogodi prirodno, prave stvari se tako dogode. Ako bude suđeno, imat ćemo djecu. Ne volim previše planirati u životu, neke stvari možeš, ali živim iz dana u dan", ispričala je Klarić. Ističe da je jako spontana u životu.

"Kaže moj Toma da kod mene nikad nije dosadno, da nema rutine, nema navike", ispričala je glumica sa osmijehom na licu.