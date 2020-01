Pjesma godine prema slušateljima Narodnog radija druga je Frankina nagrada ove godine. Na dodjelu nije mogla doći zbog sinčića Viktora.

Pjevačici Frenki Batelić godina je započela više nego dobro. Nakon što su ona i suprug Vedran Ćorluka dobili sinčića Viktora, Franka je kući odnijela i drugu glazbenu nagradu.

Narodni radio četvrti je put na "Danu najbolje domaće glazbe" nagradio pjesmu godine, a slušatelji su odlučili da najbolju pjesmu 2019. godine zaslužuju dvije osobe - Franka Batelić i Petar Grašo. Frankina pjesma "Sve dok sanjaš" i Grašina pjesma "Voli me" dijele pobjedu, a pjevač se našalio kako zna da su ljudima dosadni oni koji stalno dobivaju nagrade, no on samo radi ono što voli, a to je pjevanje.

Franka na dodjelu nagrada nije mogla doći zbog obveza, ali se odmah na društvenim mrežama pohvalila priznanjem. "Ne smijem se pomaknuti da se ne probudi. Ali - 'Sve dok sanjaš' je pjesma godine Narodnog radija. Hvala, ljudi moji", napisala je pjevačica na svom profilu na Instagramu. Franka je prije nekoliko dana dobila i nagradu Cesarica za istu pjesmu koja je prema odabiru publike - pjesma godine.

Ceremoniju "Dana najbolje domaće glazbe" u City plazi Zagreb vodili su Tatjana Jurić i Hrvoje Kečkeš, a zahvalili su svima koji su za ulaznicu na događaj izdvojili 100 kuna jer će novci od prodaje ulaznica ići za pet Kliničkih bolničkih centara u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

U finale za pjesmu godine osim Franke i Graše ušli su i Nina Badrić s pjesmom "Volim te, volim", Jelena Rozga s pjesmom "Moje proljeće", Opća Opasnost s pjesmom "Sad mi reci", Marko Tolja i Mia Dimšić sa "Sva blaga ovog svijeta", Damir Kedžo s pjesmom "Srce mi umire za njom", Klapa Rišpet s pjesmom "Ja samo za te živim", Jure Brkljača s pjesmom "Ne postojim kad nisi tu" i Tony Cetinski i pjesma "Čekam te".