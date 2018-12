View this post on Instagram

⭐️💥ALBUM JE VANI💥⭐️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ovo sam ja. Bez maski, bez kompromisa. Ovaj album su svi moji usponi i padovi. Od glazbenih početaka do danas. Hvala svima koji su na bilo koji način bili dio ovog mog glazbenog puta. Mama, Tata❤️, Nikola, Vedran, Siniša, Jasenka, Branimire, Sandra, Igore, Kika, Martin, Zvone i svi koje sam zaboravila spomenuti VOLIM VAAAAS, uspjeli smo. 🎧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I hvala ama baš svakome od vas koji ste mi riječima podrške, porukama, savjetom, slušanjem moje glazbe dali vjetar u leđa i gurali me dalje. Ovo je za VAS! ❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ako vam je hladno i želite naručite CD na webshopu i doći će na vaša vrata!😉 A od sutra i na svim online platformama [Deezer,Spotify,Itunes]... ✨ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #franka #stobom #newalbum #outnow🔥 #newmusicfriday