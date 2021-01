Franka Batelić je odlučila je Instgagramu podijeliti sa svojim obožavateljima kako se nosi s teškim trenucima kroz koje sve prolazimo i koja joj je misao nit vodija.

Protekla 2020. godina nikome nije bila laka i ostat će zapamćena po mnogim lošim stvarima, ali ipak se tu našlo i nečeg dobrog, a dobro je ono čemu bi posljednjih dana svi trebali težiti.



Toga je svjesna i pjevačica Franka Batelić koja je na Instagramu opisala kako se nosi i proživljava ova teška vremena.

"Sinoć sam u bespućima interneta slučajno naišla na ovaj quote.

Koji u par riječi kaže sve što ja već danima pokušavam smisleno verbalizirati. Usprkos svemu... evo nas - živimo dalje.

Tu je... iza ugla... proljeće", napisala je Franka na svom Instagramu.

"To mi je trebalo", "Upravo to", "Da, ovih dana kao da je ponestalo riječi, onih smislenih rečenica. Kada ostaju samo uzdasi, a ti počneš s jednom riječju i onda slijede tri točkice jer ne znaš kako da te svoje misli povežeš u smislenu cjelinu... I evo nas - živimo dalje", napisali su njezini obožavatelji u komentarima.

Uoči dolaska nove godine, Franka se bila osvrnula na 2020. godinu i zaključila da će ju pamtiti po tome što je postala majka dječaka Viktora kojeg je dobila s nogometašem Vedranom Ćorlukom.

"Zadnje popodne 2020. je tu... A ja i dalje ne nalazim prave riječi za osvrnuti se na nju. Ali možda je to i OK. Već smo sve doživjeli, rekli, osjetili. Untoč svemu, ja ću je pamtiti po jednom malom smotuljku sreće koji je stigao početkom siječnja i biti joj zahvalna, jer me upoznala s ulogom života-ulogom mame. Biti ću kratka. Zakoračimo hrabro u Novu godinu, zajedno, jači, sa svim naučenim lekcijama iz predhodne. Želim vam mirniju, sretniju, rasplesaniju 2021. punu ljubavi", poručila je.