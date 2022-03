Franka Batelić na Instagramu je pokazala kako ona i suprug Vedran Ćorluka provode slobodno vrijeme sa sinčićem Viktorom.

Pjevačica Franka Batelić, koju gledamo i kao članicu žirija showa Nove TV "Ples sa zvijezdama", slobodno vrijeme provodi sa suprugom Vedranom Ćorlukom i njihovim sinčićem Viktorom, a sada je pokazala i što najčešće rade.

U pričama na Instagramu objavila je presladak video na kojem Ćorluka u dječjem parkiću ljulja sina na ljuljački, a u opis je napisala: "Proljeće je u parku".

Franka je nedavno u rubrici In Magazina "Sasvim opušteno" voditeljici Josipi Pavičić ispričala koliko njoj i Ćorluki znače dragocjeni trenuci sa sinom.

"Nekako se uvijek složimo da idemo negdje gdje će Viktoru bit lijepo, bilo to igraonica ili park. Zapravo drugdje ne idemo", priznala je, a otkrila je i kome Viktor više nalikuje.

"Na mene sliči, ali na tatu ima stopala, možda će biti dobar nogometaš. Šalim se, na tatu ima i upornost koja me nekad stvarno izludi, ali to je dobro. Ima stav, to je bitno. Karakter još ne znamo na koga je, svoj je skroz po tom pitanju", ispričala je ponosna mama Franka.

Podsjetimo, Franka Batelić i Vedran Ćorluka vjenčali su se 2018. godine u Istri, nakon šest godina veze, a sina Viktora dobili su u siječnju 2020.

