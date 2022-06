Franka Batelić podijelila je s nama svoje dojmove u showu "Ples sa zvijezdama" i ulozi članice žirija, a otkrila nam je i pokoji detalj iz privatnog života.

Pjevačica Franka Batelić bila je dio stručnog žirija u zadnjoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama" koja je završila prošle nedjelje.

Sada kada su joj se dojmovi malo slegli, osvrnula se na ovo za nju novo iskustvo, iako je već sudjelovala u istom showu kao natjecateljica te je i pobijedila.

"Po meni je 'Ples sa zvijezdama' najljepši TV format koji imamo prilike gledati na našim prostorima. Ples ima sto dimenzija, inspirira, rastužuje, uveseljava i zapravo nas odmiče od svakodnevice u jedan bolji, šareniji, ljepši svijet. Uživala sam u ovoj, novoj ulozi, baš iz razloga sto točno znam kako su se natjecatelji osjećali kroz svih 12 nedjelja", rekla je Franka za DNEVNIK.HR.

Dodaje i da je zadovoljna kako je to odradila, ali i da uvijek može bolje.

"Trudila sam se biti pozitivna i pravedna, baš iz razloga što znam kako im je. Stroga nikako, a darežljiva samo kad je bilo zasluženo!" priznaje.

Otkrila nam je i što joj je bilo najteže, a u čemu je najviše uživala.

"Uživala sam u druženju s mojim kolegama iz žirija, u tome koliko su apsolutno svi natjecatelji napredovali, a naravno najteže je iz nedjelje u nedjelju gledati kako nas netko napušta. Taj trenutak eliminacija nam je svima najteže padao. Mislim da bih ovo iskustvo ponovila, ako mi obaveze budu dopustile", kaže.

S ostalim članovima žirija se odlično povezala i nada se kako će se nastaviti družiti i sada kada je show gotov.

"Larisa, Marko i Igor su fenomenalni ljudi i profesionalci i naravno da smo se kroz sve ove mjesece zbližili. Čudne će to biti nedjelje bez njih, tako da sam sigurna da ćemo se naći na nekoj kavi uskoro", govori Franka.

Zadovoljni su i njezini najbliži.

"Svi su uživali u emisijama i pratili nas ispred malih ekrana. I naravno, imali svoje favorite!" govori Franka, no svoje favorite ne otkriva.

"Znam da je klišej, ali toliko sam ponosna na sve finaliste, na sve natjecatelje i plesače što su održali snagu i koncentraciju i rasturili u finalnoj emisiji. Apsolutno su me svi oduševili", kaže diplomatski.

Prisjetila se i svojeg sudjelovanja i pobjede u "Plesu sa zvijezdama", kada je još bila srednjoškolka.

"Kao što kažem, točno znam osjećaje koji su svi kandidati prolazili. Uspone i padove kroz tjedan, kucanje srca dok čekaš izlazak na podij, euforiju kad prođeš dalje, povezanost s plesnim partnerom koju je teško objasniti. Ovo je puno više od običnog showa, a to znamo svi koji smo prošli to plesno putovanje. Taj show svakako je utjecao na moj profesionalni put. Naučila sam biti discipliniranija, shvatila što znači natjecati se i iz njega iznijela ljubav prema plesu koja traje", priča Franka.

A kako joj je bilo vratiti se na podij "Plesa sa zvijezdama" nakon 12 godina u finalu showa?

"Plešem stalno, ples je prisutan i na svakom mom nastupu, tako da je ples sastavni dio mog profesionalnog života. Sretna sam što smo plesali baš elemente sambe, jer sam uživala plešući ju i u svojoj sezoni", naglašava.

Osim ostalih članova žirija, s Frankom je ovaj plesala i njena beba jer pjevačica trudna, što je obznanila prije finala.

"Kad su krenule pripreme, još sam imala mučnine, tako da smo od nekakve prvotne akrobatske ideje morali odustati, hehe. Ali beba je sretna kad je mama sretna, a ples je za trudnice genijalna stvar. Tako da, go for it cure!" poručuje Franka.

Zanimalo nas je i kako je tako dugo uspjela sakriti trudnoću od javnosti s obzirom na to da smo je svake nedjelje gledali uživo na televiziji.

"Čini mi se da su svi znali, samo sam ja mislila da ne znaju", priznaje kroz smijeh.

U finalu smo u publici vidjeli i njezina supruga, umirovljenog nogometaša Vedrana Ćorluku koji joj je, kaže, bio najveća podrška u showu.

"On me svake nedjelje u ponoć slušao kako ne prestajem pričati o emisiji... On je nekako i moj glavni kritičar i podrška", otkrila nam je Franka.

A je li se sada i Vedran zainteresirao za ples i postoji li šansa da i njega vidimo u nekoj od budućih sezona?

"Tvrd je on orah, ali nikad ne reci nikad", smije se Franka.

Otkrila nam je i kako je njihov sin Viktor reagirao na vijest da će postati stariji brat.

"Svi su presretni. Viktor već smišlja kako će se igrati s bebom", zadovoljna je pjevačica.

A iako su pred njom trudnički dani, Franka još ne planira stati i sprema iznenađenje za obožavatelje.

"Pripremamo snimanje spota sada pred ljeto, a pjesama u ladici imamo pregršt. Čekaju izlazak albuma!" otkrila nam je pjevačica.

