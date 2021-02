Franka Batelić na Instagramu je objavila fotografije sa snimanja spota za pjesmu "Kao ti i ja".

Pjevačica Franka Batelić odlučila je svima zagrijati ovaj hladni dan, i to ni više ni manje nego svojim ljetnim izdanjem koje je podijelila s pratiteljima na Instagramu.

"Stigla sibirska fronta, a ja razmišljam o suncu i moru. Pleši s valovima, pjevaj s nebom", napisala je Franka uz fotografiju na kojoj pozira u minijaturnom bijelom topiću i suknji uz more, a koja je nastala tijekom snimanja njezina spota "Kao ti i ja" 2018. godine u Istri.

To, naravno, nije promaknulo ni njezinim vjernim obožavateljima.

"Fali to vrijeme", "Najljepša si", "Ajme, to ljeto 2018. Ta pjesma, to more. Koje uspomene", "Najljepša pjesma, najljepši spot", "Ti si ljepotica", "More, svi ga želimo", složili su se s njom u komentarima.

Uz ljetnu fotografiju, Franka je na Instagramu podijelila još jednu iz nekih prošlih vremena, točnije onu koja je nastala neposredno prije odlaska u Lisabon, gdje je na Eurosongu predstavljala našu zemlju.

"Fotka iz nekih ljepših, nasmijanijih vremena. Nevjerojatno je kakve osjećaje jedna fotografija može izazvati i kakva sjećanja vratiti. Ovo je uspomena na jedan od ljepših i intenzivnijih perioda mog života. Taman pred odlazak u Lisabon. Takva divna ekipa i luda, kreativna energija u zraku. Gledajući ovu fotku, opet shvatim kako nas život može iznenaditi. Koliko se toga promijenilo i izvrtjelo od ove fotke. I nasmijem se. Život nas neprestano iznenađuje. I uči. A što mi možemo? Zasukati rukave, obući najljepše, najšarenije odijelo i plesati dalje. Uživati u promjeni, uživati u plot twistu, uživati u apsolutno svakom trenu. Koliko god kao klišej zvučalo. Jer život je plesni podij na kojem zauvijek učimo nove korake", napisala je Franka.