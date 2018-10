Farmeri nakon vikenda zadovoljno trljaju ruke jer s imanja su izbacili možda najomraženijeg kolegu Franu. Prvi gazda ove sezone priznao nam je koji su to problemi doista najveći na Farmi te žali li zbog svojih postupaka.

Farmeri nakon ovog vikenda zadovoljno trljaju ruke jer sa imanja su izbacili možda najomraženijeg kolegu, Franu. Prvi gazda ove sezone priznao nam je koji su to problemi doista najveći na Farmi i žali li za svojim postupcima.

Kod odabira novog sluge i sluškinje nije bilo previše razmišljanja. Farmeri su od samog početka vodili bitke s Franom, kojem je uloga prvoga gazde nove sezone donijela samo negativne bodove.

"Pošto sam bio prvi gazda to ne valja bit u početku jer ne poznaš ljude. Mislim da sam odradio dobro sa svoje strane ali kad si prvi gazda uvijek će ti netko naći zamjerku", izjavio je Frane.

I zamjerki doista nije nedostajalo. Ipak, Frane za tenzije na Farmi ponajviše krivi rastrošnost ostalih Farmera, zbog koje su vrlo brzo ostali bez hrane.

"Dok sam ja bio gazda Farme imali smo hranu jer sam držao ključ kod sebe i dao koliko treba, dijelio potrepštine. Čim sam ostavio ključ uzimalo se šakom i kapom, pa kad smo ostali bez hrane su krenule svađe", otkrio je Frane i dodao kako je možda bio previše živčan jer su svi ostali bez hrane i cigareta.

Što ga je, kako kaže, na kraju stajalo pobjede u areni. U dvoboju s Robertom, tvrdi, nije se predao, ali okolnosti su nadjačale želju za ostankom.

"Nisam se predao nego sam bio gladan, iscrpljen, dugo sam bio u onoj kućici nisam imao cigareta. Bilo mi je hladno i bio sam sav smrdan, ruke su mi bile znojne, nisam znao kak smijem držat gredu. Dok je Mia objašnjavala netko me zapričao i napravio sam pogrešku i to je to", priznao je.

Iako su Farmeri slavili nakon njegova odlaska, Frani će čak pomalo nedostajati.

"Kolko god je bilo loše nije bilo loše, bilo je fantastično i to je normalno kad si s velikom grupom ljudi, svatko ima različite želje", smatra Frane.



Što se procjene daljnje igre tiče, kao najslabiju kariku vidi Luciju.

"Mlada je, nema iskustva, danas je s ovim, sutra je s onim, to joj ne valja. Dvolična je", otkrio je Frane. A na pitanje tko ima najviše šansi da izdrži do kraja, ponovno dobivamo muško ime: "Ja mislim Ozren, on je smiren, on je igrao na tu kartu, ja sam ih sve promatrao. Ja sam išao na to da sam provokator jer ja si ne dozvoljavam da mene netko ponižava.

Na stranu sukobi i tenzije, s novim gazdom Jasminom na čelu, pred Farmerima je sada tjedan prepun posla jer na imanje stižu ovce. Pa možda uz brigu o životinjama zaborave na nesuglasice.

