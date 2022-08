Kći poznatog pjevača Kurta Cobaina Frances Bean Cobain već je proslavila 30. rođendan, a povodom trećeg desetljeća podijelila je svoje iskustvo sa skorom smrću koja ju je zadesila.

Kći pjevača poznatog benda Nirvane Kurta Cobaina Frances Bean Cobain ušla je u treće desetljeće svog života. Na svom Instagram profilu podijelila je nekoliko svojih fotografija, a uza sve napisala je emotivan opis u kojem se otvorila o mračnom dijelu svog života.

Naime, Frances se cijeli život borila s drogama i mentalnim zdravljem, a 2017. godine doživjela je i veliki šok putujući zrakoplovom. Na svom letu za Los Angeles, zrakoplov se nagnuo na jednu stranu te se cijelo krilo zapalilo nakon čega je prisilno sletio. Frances je iskustvo podijelila na društvenim mrežama.

"30! Uspjela sam! Iskreno, 20-godišnja Frances nije bila sigurna da će se to dogoditi. U to vrijeme, unutarnji osjećaj dubokog prijezira prema sebi izazvan nesigurnošću, destruktivnim mehanizmima suočavanja sa stvarnošću i više traume nego što su moje tijelo i moj mozak mogli podnijeti utjecali su na to kako vidim sebe i svijet; kroz leću ogorčenosti što u životu imam toliko kaosa i boli povezane s tugom koja se činila neizbježnom", započela je Frances podulji opis.

"Događaj u avionu koji me približio smrti je ironično događaj koji me katapultirao prema ovom iskustvu preživljavanja na čemu sam silno zahvalna. Drago mi je što sam dokazala da sam bila u krivu i da sam pronašla načine kako transformirati bol u znanje'', priznala je.

"Kako ulazim u ovo novo desetljeće, nadam se da ću ostati mekana bez obzira na to koliko svijet bio tvrd, uživati u sadašnjem trenutku s poštovanjem, obasipati ljude koje imam sreće voljeti s više uvažavanja nego što bi se riječima ikada moglo pokazati i nastaviti učiti, tako da moj rast nikada ne prestane. Sretna sam što sam ovdje i sretna sam što ste vi ovdje", završila je i zahvalila svojim pratiteljima.

Frances je šokirala javnost kad se pročulo kako je potrošila novac koji je naslijedila od oca. Djevojka je naslijedila milijune nakon što je proslavila 18. rođendan, a sav novac koji je zaradio i nakon smrti pripao je upravo njoj.

Frances dobiva oko 100.000 dolara mjesečno zahvaljujući autorskim pravima svog oca, no priznala je kako je živjela iznad svojih mogućnosti unatoč ogromnom bogatstvu te je potrošila čak 11 milijuna dolara u vjetar. 2019. godine u intervjuu je priznala kako se nije sredila sve dok 2016. godine nije odlučila prestati s drogama i alkoholom.

Iako se toga ne sjeća, Frances je u životu prošla kroz jednu od najvećih tragedija koju ljudi mogu doživjeti, a to je iznenadna smrt oca.

1994. godine, električar je pronašao beživotno tijelo njenog oca Kurta, a njegova smrt proglašena je samoubojstvom. Iza sebe je ostavio oproštajno pismo u kojem je poručio svojoj supruzi Courtney Love da ju voli i da nastavi brinuti za njihovu kćerkicu, a dan danas neki još vjeruju kako se nije radilo o samoubojstvu već da je Kurt ubijen.

Brojne Kurtove kolege su sve teorije zavjere nazivale smiješnima te su istaknuli kako je glazbenik imao mnogo problema s kojima se suočavao čitav život. Neki teoretičari zavjera tvrdili su u jednom trenutku čak i da ga je Courtney Love ubila, a da su Dave Grohl i Krist Novoselić iz Nirvane to znali te upravo zato s njom godinama nisu razgovarali. Svi su to demantirali te su poručili publici da se radi o strašnoj tragediji koju ni dan danas neki od njih nisu preboljeli.

Poznata Splićanka pozirala sa suprugom i bivšim partnerom, pa pokrenula lavinu komentara: "Osmijesi se svima ne mogu namjestiti" +26

Instagram Piqueove nove djevojke zatrpan je golišavim fotografijama, evo kako izgleda 23-godišnja studentica koja radi za njega! +22