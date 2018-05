Jelena Perčin i Momčilo Otašević ovog su tjedna u Crnoj Gori uplovili u bračnu luku

Uz najbliže prijatelje i obitelj, Jelena Perčin i Momčilo Otašević ovog su se tjedna vjenčali u Crnoj Gori. Par je sudbonosno ''da'' izrekao poslije dvije i pol godine veze, a uskoro će u njihovu obitelj stići i djevojčica.

Jelena je za intimnu ceremoniju obukla svijetlozelenu haljinu modne kuće Nebo, a s prijateljima su proslavili u, kako Momčilo kaže, najljepšoj konobi ''Pirun i Ožica''.

Kako nam je rekla glumica, oko organizacije najviše se pobrinuo Momčilo u kojeg se zaljubila dok su zajedno radili na seriji ''Kud puklo da puklo''.

''Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali'', komentirala je Jelena odnos s mladim crnogorskim glumcem.