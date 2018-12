Margot Robbie svoju je karijeru započela 2008., no tek je 2013. godine cijeli svijet saznao za nju.

Lijepoj i talentiranoj glumici tek je 28 godina, a već se radi o velikoj holivudskoj zvijezdi.

Riječ je o Margot Robbie koja je filmsku karijeru započela prije 10 godina, no tek je 2013. godine cijeli svijet saznao za nju.

Plavokosa Australka tada je dobila ulogu Naomi Lapaglije u kino hitu "Vuk s Wall Streeta" u kojem je igrala suprugu Leonarda DiCaprija. Zanimljivo, on je odigrao veliku ulogu i u stvarnom životu da Margot pobjedi na castingu, jer ga je tada improvizirano ošamarila kako bi bila što uvjerljivija.

Njezina prva pojava u filmu malo koga je ostavila ravnodušnim. Dugih plavih uvojaka, mačkastih očiju te u uskoj tirkiznoj haljinici, Margot ne samo da je očarala slavnog Leonarda došašvši na njegovu razuzdanu zabavu, nego i sve gledatelje, ali i Hollywood koji joj je nakon toga pružio nekoliko fantastičnih prilika.

Tako smo glumicu dosad vidjeli u ulozi slavne Harley Quinn u filmu "Suicide Squad", ali i u maestralnoj ulozi posrnule klizačice Tonyje Harding u filmu "I, Tonya" koji joj je donijeo i nominaciju za prestižnu filmsku nagradu Oscar. Margot ćemo uskoro gledati i u dva filma koja su također najavljena kao veliki hitovi, a radi se o "Mary Queen of Scots" i "Once Upon A Time In Hollywood" u kojem će joj DiCaprio ponovno biti kolega.

2014. godine glumila je i u filmu "Suite Française" na setu kojeg je upoznala sadašnjeg supruga Toma Ackerleyja koji je radio kao asistent redatelja. Par se vjenčao u prosincu 2016. godine u Australiji, no glumica je otkrila kako su se tajno vjenčali već 2015. godine, dok je ovo bilo samo slavlje za obitelj i prijatelje.

Muški dio publike složit će se kako je Tom pravi sretnik.