Glumački par Filip Šovagović i Nina Violić zajedno su stigli na premijeru njena filma ''Baci se na pod'' na Pula film festivalu.

U Puli trenutno traje ''Pula film festival'' na kojem se predstavljaju brojni domaći glumci i redatelji, a jedna od njih je i naša glumica Nina Violić.

Ona je na premijeru svog novog filma ''Baci se na pod'' stigla s Filipom Šovagovićem, a par je držeći se za ruke veselo pozirao pred novinarima i fotografima.

Nina je zasjala u opuštenoj haljini sa zelenkastim uzorkom dok je Filip ostao jednostavan i odjenuo crne hlače i tamno sivu košulju.

Filip je za Ninu i njen prvi redateljski film radio glazbu, a otkrio je i da mu je ovo bio prvi ozbiljniji angažman.

''Nina me nagovorila da se odvažim upustiti u nešto o čemu ništa zapravo nisam znao, iako me ta disciplina zanima cijeli život. Ovo mi je prvi ozbiljniji takav angažman. Te moje muzike u filmu nema više od pet minuta, no osjećam totalnu odgovornost jer želim da Ninin potpuno genijalan projekt prođe što je bolje moguće i zbilja se nadam da ga nisam upropastio svojom glazbom'', rekao je za Večernji.hr.

Filip i Nina podrška su jedno drugome već godinama, a iako je to prvotno bilo samo dobro prijateljstvo i prijateljska podrška, ovo dvoje glumaca pokleknuli su pred strastima i svoje prijateljstvo pretvorili u ljubavnu vezu.

Prvo su dugo tajili svoju vezu, a onda se početkom 2019. godine pročulo za njihovu ljubav. Nina i Filip prvi su se puta zajedno pojavili na košarkaškoj utakmici Cedevite, a u prvom su redu pokazali kako su ipak nešto više od prijatelja.

''Dogovorili smo se da nećemo govoriti u javnosti o našoj vezi i tako smo se sačuvali dvije godine. Onda me zeznuo jer je pred premijeru svoje predstave 'Zagreb 2020' dao intervju u kojem je sve izblebetao i onda me sprdao da je njegov intervju čitaniji od mog. Ali to je možda novo normalno da frajeri pričaju o ljubavi, a frajerice o poslu'', rekla je Nina jednom za Večernji.hr.

Iako o svojoj vezi i dalje previše ne otkrivaju, često na svojim društvenim mrežama nasmijavaju pratitelje svojim zajedničkim trenucima, a da Filipu nije ništa teško za svoju dragu, Nina je pokazala svojim pratiteljima na Instagramu i objavila preslatki video u kojem joj on šiva gumb na ružičastom kaputu. Čini se kako se sa šivanjem već upoznao jer je to odradio bez greške. Nina se jedino prepala i u šali mu poručila da će joj ga spaliti kada je s upaljačem spalio višak konca.

"Finish, finish. Evo, ljubavi, gotovo ti je. Možeš ići na modnu reviju", rekao joj je.

I Nina i Filip bili su u brakovima prije ove veze. Nina je s glumcem Tvrkom Jurićem dobila kćer Rozu, a Filip s Ružom Grizelj ima kćer Klaru.

Na premijere filmova i razna događanja skoro uvijek dolaze zajedno, a ovo dvoje dokaz su kako se prijateljstvo često pretvori u nešto više.

Prošlo je devet godina otkako je cijeli svijet iščekivao dolazak ovog dječaka, a majka je sad malo naljutila čestitkom +34

Fani Stipković istaknula je bujni dekolte na novoj fotki, no njezine pratitelje ipak je očaralo nešto drugo +31