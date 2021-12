Filip Rudan je 2018. godine dospio do finala Supertalenta, nakon čega je nastavio graditi glazbenu karijeru, a sada je najavio veliki novogodišnji koncert te je otkrio i da se zaručio.

Mladi glazbenik Filip Rudan nastupio je na Antena live Sessionu, zadnjem u nizu adventskih mini koncerata u organizaciji Antene Zagreb, gdje je oduševio publiku svojim stvarima, ali i obradama božićnog klasika i aktualnih svjetskih hitova.

Jedan od najperspektivnijih mladih glazbenika već se dokazao i kao sjajan autor.



"Konkretno, pjesme koje sam napisao 'He's not the one' i 'Blind' su nastale zbog ove trenutne osobe koja me i sad sluša. Najveći motiv za pisanje je osjećaj koji mogu dohvatiti u tom momentu", rekao je Rudan.



Na Anteni se očitovao o priči koja kruži, a prema kojoj su se on i djevojka zaručili u tajnosti.



"Jesmo, da! Zaprosio sam je na našem mjestu gdje smo prvi put izašli van. Večer prije sam s mamom i frendicom trčao kupiti prsten. Došlo mi je i zaključio sam - 'She is the one!' Puno ljudi kaže da smo premladi, ali ne znam što to točno znači premlado", rekao je glazbenik.



Govoreći o planovima u prosincu otkrio je i da će pjevati na dočeku Nove godine na Trgu bana Jelačića.

"Za Novu godinu nastupam na Trgu i bit će odlično", najavio je.



Podsjetimo, Filipa je domaća javnost upoznala 2018. godine, kada se natjecao u showu Nove TV Supertalent, u kojem je dogurao do samog finala. U showu je stekao i status zavodnika, a bio je i jedan od miljenika članice žirija Maje Šuput, koja ga je otvoreno simpatizirala.

