Srpski tenisač Filip Krajinović navodno je bacio oko na 14 godina stariju Jelenu Rozgu.

Srpski mediji raspisali su se o novom ljubavnom paru na regionalnoj estradi – navodno tenisač Filip Krajinović zavodi našu Jelenu Rozgu.

Iako po pisanju Blica do susreta još uvijek nije došlo, srpski tenisač ulaže znatne napore ne bi li osvojio jednu od najzgodnijih Hrvatica, pjevačicu Jelenu Rozgu.

"Jelena Rozga slovi za jednu od najzgodnijih Hrvatica i mnogi joj se muškarci trude prići te nije ni čudo što je i Filip bacio oko na nju. On ju prati na Instagramu, a često joj lajka i komentira fotografije. Filip je više puta preko zajedničkih prijatelja pokušao upoznati Jelenu, a do susreta još uvijek nije došlo jer Jelena ne nastupa često u Beogradu, a i on je stalno na putovanjima i turnirima. Sigurno je to da je Filip uporan mladić i da ostvari ono što naumi, ne sumnjam da će se potruditi barem da se upozna s Jelenom", izjavio je za srpski list jedan prijatelj 27-godišnjeg tenisača.

Rozga je od Filipa starija 14 godina, a nije ni poznato kako je ona reagirala na nasrtaje ovog upornog mladića. Krajinović je poznat i kao Agassi iz Sombora, a tenis igra od pete godine. Podrijetlom je Hrvat iz Sombora.

"Nije čudno što mu se sviđa upravo Rozga s obzirom na to da su njegov tip starije djevojke i žene koje imaju izražen seksepil kakav ima Rozga. Često kada se nađemo zajedno u društvu, a kada krene Rozgina pjesma, on zbija šale kako je lijepa Hrvatica njegova buduća djevojka", rekao je anonimni izvor o cijeloj situaciji.