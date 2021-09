Filip Juričić će u novoj humorističnoj seriji Nove TV "Bogu iza nogu", koju možete gledati večeras od 20.15 na Novoj TV, utjeloviti seoskog frajera Đuru Janjića.

Glumac Filip Juričić (39) godinama slovi za jednog od najpoželjnijih Hrvata čemu su svakako doprinijele uloge zavodnika u kojima smo ga navikli gledati.

Sigurno pamtite vruću scenu kojom je započela hit-serije Nove TV "Na granici" u kojoj se Filip, koji je utjelovio policajca Marka Lasića, zabavljao s ljubavnicom mafijaša u jednoj zagrebačkoj vili i u kojoj je pokazao svoj isklesani torzo.

Juričić je stekao i status omiljenog negativca u seriji "Larin izbor" u kojoj je glumio Dinka Bilića, a istu je ulogu odigrao i u filmskom nastavku serije "Larin izbor: Izgubljeni princ".

Filip, koji je sin još jednog proslavljenog domaćeg glumca, Pere Juričića, publiku je osvojio i ulogom šarmantnog studenta Domagoja Rebca u seriji "Zakon ljubavi", a kao povratnika iz Njemačke Marcusa gledali smo ga i u epizodama "Čiste ljubavi".

Juričić se sada vraća na male ekrane u još jednoj mačo ulozi. U novoj humorističnoj seriji Nove TV "Bogu iza nogu" utjelovit će seoskog frajera Đuru Janjića, trenera lokalne juniorske nogometne momčadi koji je zaljubljen u svoj nabrijani auto više nego u djevojku Ljubicu.

Premda iskreno voli Ljubicu, vješto izbjegava brak s njom jer se ne želi skrasiti, ali u isto vrijeme želi uživati u svim blagodatima bračnog života, odnosno voli imati ženu kao što je Ljubica da brine o njemu. Đurinu Ljubicu utjelovit će Mirna Medaković.

Filip nam je otkrio kako je izgledalo snimanje serije u vrijeme pandemije koronavirusa.

Na setu im je, kaže, uvijek bilo zabavno i veselo, jer je i scenarij takav, a prepričao nam je i jednu anegdotu koja mu je posebno ostala u pamćenju.

"Pošto dosta snimamo i sa životinjama raznoraznim, ja imam ljubimca kozu, šećem i svinju kao psa u nekoj epizodi, to bude vrlo veselo, smiješno i zabavno. Kad smo snimali s jednim malim janjićem u svima nama je proredio neki sentiment i pitali smo koliko košta, jer je on bio predodređen da bude sezonska klopa, i onda smo zajedno skupili novce i otkupili ga. Kolega Kufek, koji je vegetarijanac, našao je i gdje ćemo ga smjestiti, gdje će se čovjek brinuti o njemu, tako da će, ako Bog da, doživjeti prirodnu smrt i u tome će biti jedan od rijetkih od svoje vrste, a to smo mu mi omogućili", pohvalio se Filip.

Zanimalo nas je i koliko ima sličnosti s likom kojeg je utjelovio.

"Ja mislim da s ovim baš nemam pretjerano i volim uvijek glumiti nekog tko je drugačiji od mene, ali zapravo i nije. On je naoko priprost, seljak i ima bezobrazni stav, ali u puno epizoda se vidi da je on jedna dobra dušica, zapravo čovjek meka srca. Jedan simpatični lik s jednim karakternim pomakom od mene, a to je ono što ja uvijek volim glumiti i baš uživam u svom Đuri i u njegovim nervozama, izbačajima, ali i u njegovim strahovima, ljubavi prema svojem selu, kozi, auto i djevojki", kazao je glumac koji od početka karijere slovi kao miljenik ženske publike. Priznao nam je i što misli o tom laskavom statusu.

"Jako mi je drago da još uvijek slovim za miljenika ženske publike, iako sam ja došao u neke malo ozbiljnije godine, ove godine sam navršio 40. Postao sam obiteljski čovjek, djeca žena i to, ali uvijek će mi biti drago i uvijek će mi laskati da me ženska publika voli", kazao je Juričić no naglasio je kako želi i da ga muška publika voli pa se trudi biti što bolji u ulogama koje daje.

"Kada se karijera gradi na ljepoti, ona traje dosta kratko, a ja se koliko god mogu trudim svakom liku dat nešto novo i na neki zanimljiv način ga izbaciti van, pa se nadam da je to nešto što će mi pomoći u dugovječnosti moje karijere. A oduvijek sam ja ipak najbolje prolazio kod baka i djece pa se nadam se da će to i dalje biti tako jer oni su baza naše publike", dodao je.

Otkrio nam je i kakvi su mu planovi nakon završetka snimanja.

"Poslije snimanja ja idem svojoj dječici, jednog imam starijeg kojeg sam sad već upisao u srednju školu. To mi je dosta čudno i jedna velika prekretnica da ja imam odraslog sina s kojim se dosta družim. Imam i djevojčicu od mojeg žene s kojom živim i našeg malog sinčića koji nam je svima neizmjerno veselje. Roditelje, prijatelje, sport kao neki moj hobi kad stignem, to mi je ispušni ventil od posla, ali moj privatni život se bazira na obitelji" ispričao nam glumac koji s medicinskom sestrom Nikom Dogan ima sinčića Lava, a iz prošle veze s profesoricom hrvatskog jezika Mateom Roščić ima sina Jana.

Priznao je i kako ove godine baš i nije imao vremena za bavljenje sportom, ali se nada da će ga pronaći nakon snimanja i vratiti se u top formu.

"Za ovu seriju nije smetalo i da se udebljam malo pa sam si dopustio da Đuro izgleda malo raskvašeno", priznao je.

Serija "Bogu iza nogu" gledateljima donosi smiješne priče izvornih seoskih likova u koje će se sigurno zaljubiti na prvi pogled. Snimljena je na otvorenim lokacijama, u malom selu okruženom prekrasnim brežuljcima, a njeni tvorci su uspješno stvorili jedinstvenu atmosferu "mjesta usred ničega".