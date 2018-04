Fernando Colunga u više je navrata bio proglašavan najseksi živućim glumcem, a bio je i na tronu najplaćenijih glumaca na svijetu.

Fernando Colunga ima 52 godine, a hrvatska publika upoznala ga je u njegovim ranim tridesetima. Tada je žario i palio malim ekranima, a mnogi ga se i danas sjećaju po imenima iz serija.

Tako je Fernando u seriji Esmeralda bio Jose Armando Penarreal De Velasco, dok je u popularnoj Otimačici bio Carlos Daniel Bracho. Devedesetih i početkom novog stoljeća bio je pravi mamac za gledateljice, a u to vrijeme mnogima nije ni na pamet palo da će meksičke serije jednom zamijeniti turske.

Ipak, nama je Fernando najzanimljiviji zbog svojeg izgleda. Ovaj se čovjek nije uopće promijenio, a ako i tražite neke razlike, s lakoćom ćete uočiti da danas izgleda bolje nego prije 20 godina.

Popularni ''Jose Armando'' kao da je balzamiran.

Inače, Fernando je u više navrata bio proglašavan najseksi živućim glumcem, a bio je i na tronu najplaćenijih glumaca na svijetu.

Jedno se vrijeme špekuliralo da je homoseksualac, no to se na kraju pokazalo lažnim. Toliko je popularan da je jednom zgodom netko htio šokirati obožavatelje, pa ga je proglasio mrtvim. Glasina se proširila brzinom munje, no na sreću svih nije bila istinita.

Ako ste i dalje fan Fernanda, možete ga gledati na OYO u seriji ''Gospodarica tvog srca''.

