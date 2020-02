Glumicu je sud kaznio s 250 sati rada u zajednici, 14 dana zatvora, novčanom kaznom od 30.000 dolara i uvjetnom kaznom jer je namještala rezultate testova njezine kćeri.

Glumica, koju je proslavila uloga u seriji “Očajne kućanice“, fotografirana je u nedjelju dok je išla na odsluženje društveno korisnog rada u ustanovu “The Teen Project“ u Kaliforniji.

Felicity Huffman (57) sud je u rujnu 2019. kaznio s 250 sati rada u zajednici nakon što je dokazano kako je platila 15.000 dolara kako bi se poboljšali rezultati testova njezine kćeri da bi ju lakše primili na fakultet. Glumicu su fotografirali u dobrom raspoloženju u crnim tajicama i majici s kapuljačom, a na glavi je imala slamnate šešire i sunčane naočale.

Kada joj je sud naredio društveno korisni rad, Felicity je odabrala “The Teen Project“ (“Tinejdžerski projekt“) jer je htjela pomagati mladim ženama. Naime, riječ je o neprofitnoj organizaciji koja pomaže mladim ženama bez doma i onima koji su žrtve trgovine ljudima zbog seksualnih usluga. Glumičin prijatelj je rekao kako ona zaista želi pomoći, a da je osoblje ustanove u početku bilo neprijateljski raspoloženo prema njoj jer nisu znali koliko ozbiljno shvaća svoj rad.

“Većina ljudi se samo pojavi, odradi zadane sate i ode. Nisu predani tome i u potpunosti prisutni. Felicity je suprotnost njima“, ispričao je glumičin prijatelj. Osim 250 sati društveno korisnog rada Huffman je morala provesti 14 dana u zatvoru, platiti kaznu od 30.000 dolara i godinu dana je na uvjetnoj kazni.

Felicity je namještala rezultate ispita bez znanja kćeri Sophie (19), a osim nje ima i kćer Georgiju (17). Glumica je od 1997.u braku s kolegom Williamom H. Macyjem (69) koji je poznat po seriji “Shameless“. Unatoč skandalu s fakultetima, Huffman je prošle godine odigrala uloge u filmovima “Tammy's Always Dying“, “Otherhood“ i mini-seriji “When They See Us“.