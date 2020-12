Farmer Josip je u showu "Farma More i Maslina" progovorio o traumatičnom iskustvu i fizičkom napadu koji je doživio kao 19-godišnji mladić.

Zbog nestašice hrane na skrivenoj lokaciji, Maja i Josip odlaze u tajnu akciju pljačkanja vrta na farmi. No, kako doznaju ostali farmeri, tajno pljačkanje je ništa u usporedbi s onime što je Josip doživio u mladosti. Naime, ranije toga dana Josip je otvorio dušu i farmerima prepričao traumatičan događaj iz prošlosti.

"Desilo mi se u životu nekoliko nesreća. Imao sam problema s huliganima. Naime, jedan me iz čista mira napao verbalno, a zatim fizički. Njih dvadeset se diglo i krenulo prema meni, tu je nastala frka“, otkrio je Josip i nastavio: "Počeli su me cipelariti i proboli su me nožem u jednom trenutku u svoj toj tučnjavi. Htjeli su me baciti u more, a pola mojih stvari je završilo po cijelom gatu. Imao sam tada 19 godina, bilo je zbilja potresno“.

Situaciju iz prošlosti Josip je povezao sa sadašnjošću i njegovim odnosima s ostalim farmerima.

"Ponekad postanem nervozan kad se netko dere i pokazuje agresiju, naravno da automatski od tog samog straha ti kreneš uzvraćati“, priznao je Josip kojemu su ostali farmeri nerijetko zamjerali naglu narav.

Na Josipovu priču nisu ostali ravnodušni ni tajni farmeri Tomo i Silvio koji su se složili da je Josip kroz svašta prošao.

Silvio je tu situaciju povezao s vlastitim životnim iskustvom, pa je tako zaključio: "Samo zbog toga ima traumatično iskustvo i tu agresiju koju ispoljava van. Ali on mora raditi na sebi jer mene su isto maltretirali od prvog do petog osnovne, a onda iza toga sam ipak odlučio poraditi na nekim stvarima. Znam što znači kada vršnjaci vrše teror nad tobom“.

