Obožavatelji glumačkog velikana Kirka Douglasa opraštaju se od njega ostavljajući mu cvijeće na Holivudskoj stazi slavnih i tuguju u tišini.

Kirk Douglas svoju je zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih dobio 1960., a njegovi se obožavatelji upravo na tome mjestu opraštaju od njega nakon što je u srijedu preminuo u 104. godini.

To je mjesto posljednji put bilo toliko popunjeno vjerojatno onda kada je Kirk slavio svoju dugu filmsku karijeru, koja je trajala duže od 60 godina.

Obožavatelji preplavljeni emocijama ostavljaju glumcu cvijeće, fotografiraju, stoje u tišini i prisjećaju se njegovih omiljenih filmova. Kirkovoj zvijezdi naklonio se i poznati turistički vodič Gregg Donovan, koji je prema američkim medijima jedan od najfotografiranijih ljudi na svijetu. Naime, Gregg veselo dočekuje građane i turiste, a fotografirao se s mnogim holivudskim zvijezdama.

Fanovi se opraštaju od Douglasa i na društvenim mrežama te najčešće spominju njegovu ulogu u kultnom filmu "Spartak", koji je snimio 1960., kada je i dobio zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

Just heard we lost a Legend Today... R.I.P Kirk Douglas..He was 103 years old. Old school Tough guy.😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪 pic.twitter.com/ETiTABjiRL