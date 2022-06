Fani Čapalija i u petom desetljeću obara s nogu svojom ljepotom i plijeni veliku pažnju gdje god da se pojavi.

Fani Čapalija proglašena je Miss Hrvatske prije 29 godina, a gotovo tri desetljeća kasnije plijeni pažnju svojom ljepotom gdje god da se pojavi, a ništa drugačije nije bilo ni na proslavi rođendana jednog hotela u Splitu.

47-godišnja Fani pojavila se u dugoj haljini s prorezom koja je otkrila njezine besprijekorne i preplanule noge, a blistavi osmijeh nije skidala s lica pozirajući pred okupljenim fotografima.

Fani je titulu Miss Hrvatske ponijela1993. godine, a do danas je ostala upamćena i njezina legendarna izjava sa svjetskog izbora ljepote.

Naime, na pitanje Piercea Brosnana, koji se tad našao u ulozi voditelja, o tome što misli o dijelu izbora za Miss svijeta u kojem natjecateljice na pozornicu izlaze u kupaćim kostimima, Fani je pomalo zbunjeno, ali simpatično odgovorila "It’s OK", a svoju čuvenu rečenicu stavila je i u opis svojeg profila na Instagramu.

Fani se društvenoj mreži pridružila prije dvije godina i priznala je jednom prilikom da joj je malo neugodno zbog komplimenata kojima je pratitelji obasipaju nakon svake objave.

"Navikla sam uživo jedan ili dva komentara, a tamo odjednom puno. I sad da je to uživo, bilo bi mi neugodno, ali svakome je lijepo kad te pohvali, pogotovo iskreno, od srca. Normalno da mi je drago, ali mi je još malo čudno. To ne postoji od jučer, eto, ja sam među zadnjima došla, ali ništa loše ne vidim u tome, osim ako se pretjeruje i u tome, onda ne, ali takva su vremena", izjavila je Fani jednom prilikom za IN Magazin.

Glumica iz naše hit-serije oborila s nogu u uskoj haljini, neki su ostali bez teksta kad su vidjeli ovu fotku! +26

Atraktivna Hrvatica nekad je žarila i palila domaćom scenom, a onda se potpuno povukla iz javnosti +22