Fabijan Pavao Medvešek dokazao je da ruši sve izazove pred sobom i oduševio je kao frontmen Metallice u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Glumac Fabijan Pavao Medvešek već je u showu "Tvoje lice zvuči poznato" dokazao da njemu svaka transformacija odlično stoji, bilo da je riječ o ženi ili muškarcu.

Fabijan je skupio pravu vojsku obožavateljica koje su bile oduševljene njegovim nastupom u ulozi Jamesa Hatfielda, frontmena Metallice s hit-pjesmom "Nothing Else Matters". Dodatni plus je bio što je pokazao svoj istrenirani torzo.

"E ovo je bio gušt gledati i slušati! Bravo!", "To je bilo to...kraj, nema dalje, kompletan nastup. Fabijane di ti je kraj, rođeni metalac. Nakon Bon Jovija za mene je ovo bila još jedna poslastica", "Rasturio", "Moj naklon", komentirali su njegovi pratitelji na Instagramu.

"Pjesma moje mladosti. Svaka čast na vokalnom dijelu i Fabijan zna akorde... apsolutno se vidjelo da zna odsvirati (zasad prvi koji nije samo glumio da svira)", "Odličan, kao i svaki put. Bravo, Fabijane. Kako je skinuo Jamesa, od glasa, pokreta, gitare, ma čisti vrh. Za mene pobjednik", "I Oscar odlazi..", dodali su.

Nisu samo gledatelji bili oduševljeni Fabijanovim nastupom. "Ti si metalac u duši, rasturio si", rekla je Indira.

"Ima li potrebe da govorim, mislim da ti moje oči sve govore, ali za gledatelje koji ne čitaju jezik očiju, vokal je bio nevjerojatan, moćan, sojećajan, lijepo je i uvjerljivo zvučalo, nadala sam se da ćeš doći malo bliže da malo tu energiju osjetimo. On je uvijek zgodniji od originala", pohvalila je Nives.

"To je bilo sve što ta vrsta glazbe sa sobom nosi, ja ti čestitam", rekao je Goran Navojec.

"Ja više ne znam šta bi ja tebi rekao", zaključio je Igor Mešin kojeg je odlična izvedba ostavila bez riječi.

