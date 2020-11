Nakon što smo ga u prošloj emisiji gledali kao Franka Sinatru, ovoga puta Fabijan Pavao Medvešek pretvorio se u Lennyja Kravitza.

Fabijan Pavao Medvešek u desetoj emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' pretvorio se u Lennyja Kravitza i otpjevao njegovu pjesmu ''Fly Away''.

Umjesto žirija prve komentare na njegov nastup imala je voditeljica Maja Šuput.

''Da nema tebe, ovaj show ne bi bio tako dobar. Ja moram priznati da Nives i ja dijelimo mišljenje, ali moram priznati i da nisam mogla skinuti pogled s tebe. Jesi se ti zjačao od zadnji put, nisi baš ovako napeto izgledao?'' obasula je Maja Fabijana komplimentima i pitanjima, pa se ubacila Indira.

''Ne pipaj, Šuput, gleda te muž'', poručila joj je u svom stilu, na što se Maja javila i zaključila: ''Nisam ćorava ako sam se udala!''

A onda je red došao i na žiri. Naravno, Nives je bila prva.

''Ja sam pokušala resetirati ovaj svoj sustav u nadi da ukloni sve te neke nepravilnosti kad si ti u pitanju, ali očito da sam beznadan slučaj. Ili je, nadam se, to do Lennyja. Iskreno se nadam da nijedna žena ne može biti ravnodušna na Lennyja jer ovo zapravo i nema veze s tobom'', zaključila je Nives na kraju, a Mešin je zaključio da je znao kud će to ići čim je Fabijanu gljiva zadala Lennyja.

Za Indiru je Fabijan bio fantastičan i karizmatičan, a Navojec je primijetio da je ovaj kandidat sada tip izvođača kojem se traži dlaka u juhi.

