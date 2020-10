Fabijan Pavao Medvešek u sedmoj emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' transformirao se u Bon Jovija iz '80-ih godina s pjesmom ''You give love a bad name'', a poseban osvrt na to je imala Nives Celzijus.

''Ja da sam u osmom D razredu ne bi mogla zaspati'', Indira je komentare započela u svom stilu.

Mešin je Fabijanu poručio da je među favoritima sezone.

''Ti si uvijek standardno dobar, izveo si sve na visini zadatka, bit će puno problema s ocjenjivanjem večeras'', zaključio je Mešin, a Maja je primjetila zaljubljeni pogled Nives Celzijus:

''Ja još uvijek umirujem svoje srce. U Jona sam zaljubljena već 25 godina, otkako sam prvi put čula njegovu pjesmu ''Always'', tebe volim već jedno sedam emisija. To je bilo previše ljubavi u ovom trenutku i ne znam kako da se nosim s tim'', Nives se raspričala o svojim simpatijama prema Fabijanu, a Frano se našalio da mu sve sliči na sirove strasti.

Navojec se Fabijanu zahvalio na ovom nastupu.

